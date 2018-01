COMMENTAIRE : L’agenda de la paix

Faire en sorte que les relations internationales ne se tissent pas avec des liens de domination mais se développent en harmonie avec le désir des peuples de vivre en paix, avec toujours cette primauté de régler les inévitables différends par voie de dialogue et non de contrainte. S’agit-il d’un vœu pieux ? Si le nombre de guerres interétatiques a baissé avec, néanmoins leur persistance, au Moyen-Orient et en Afrique pour des raisons connues de tous, les conflits à l’intérieur des Etats et des sociétés sont devenus plus meurtriers, plus violents et voient l’intervention de puissances étrangères qui s’appuient sur l’une au l’autre des rivalités locales, rendant du même coup complexe et lointaine une solution politique. En fait, ces guerres par procuration ont pour finalité d’asseoir une domination géostratégique quitte à morceler des pays et basculer des communautés dans l’engrenage de la violence. Sur la cinquantaine de conflits dans le monde, il est quasi impossible de trouver aujourd’hui un foyer où seuls des groupes locaux guerroient. A l’ère de la mondialisation, le conflit aussi minime soit-il s’internationalise, ses conséquences aggravées par l’ingérence de forces et pays tiers qui défendent, là un espace stratégique, ici des ressources naturelles, ailleurs pour déloger un concurrent quand ce n’est pas les trois en même temps. Menace des «temps modernes», le terrorisme, fléau mondial, naît, se développe et se nourrit dans une logique qui n’est pas sans rappeler l’expansion impérialistes des multinationales qui s’installent après que les barbouzes aient déblayé le terrain pour eux dans des espaces bénis par la nature mais fragilisés par l’aveuglement des hommes. Le pétrole, le diamant, le phosphate, des zones de passages... derrière chaque conflit des intérêts féroces sont à l’œuvre, utilisant même le lobbying et les formulations châtiées dans les couloirs diplomatiques pour recouvrir d’un juridisme factice des interventions militaires qui ont l’exaspérante finalité de détruire encore plus les sociétés tout en exerçant un aimant sur les groupes terroristes attirés par le feu.

M. Messahel — qui a co-présidé, avec le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, les travaux de la Conférence 5+5 , ce Dialogue qui regroupe les cinq pays de l'UMA (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye et Mauritanie) pour la rive sud de la Méditerranée et l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal ainsi que Malte pour la rive Nord — a appelé au nom de l’Algérie à une vision commune et multidimensionnelle face aux menaces du terrorisme et du crime organisé.

«La Méditerranée, qui a été, au cours de sa longue histoire, une zone de fracture, devrait pouvoir devenir un espace de coopération et de prospérité partagée et retrouver ainsi sa vocation de creuset civilisationnel, culturel et humain, riche et pluriel, devant constituer le socle sur lequel nous devrions bâtir une communauté méditerranéenne au destin commun qui favoriserait les échanges et la mobilité entre les deux rives», a-t-il dit.

Mohamed Koursi