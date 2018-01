Forum Mondial de l’éducation : Mme Benghebrit à Londres

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, prendra part à Londres, au Forum Mondial de l'Education qui se tiendra aujourd’hui et demain a indiqué hier un communiqué du ministère.

"Cette rencontre internationale constitue un rendez-vous annuel important réunissant les ministres et les professionnels de l'éducation du monde entier, pour examiner les défis et enjeux du secteur et procéder à l'échange d'expériences en matière de modernisation des programmes éducatifs de la pédagogie et de l'innovation technologique", précise la même source. Ce Forum sera une occasion pour la ministre, qui prendra part aux différentes sessions et activités de cette rencontre, de faire connaître "l'expérience algérienne en matière de réformes éducatives engagées depuis plusieurs années, notamment celles relatives à la formation et au perfectionnement des enseignants", souligne le communiqué du ministère de l'Education nationale. (APS)