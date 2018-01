Assemblée parlementaire du Conseil européen : Une délégation de l’APN à Strasbourg

L’Assemblée populaire nationale (APN) prendra part, dès demain, aux travaux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), apprend la chambre basse du Parlement, dans un communiqué rendu public hier.

La session de l’APCE est la première du genre pour cette année 2018. Ses travaux qui seront engagés demain dans la ville française de Strasbourg s’étaleront sur 4 jours, soit jusqu'au 26 du mois courant. L’APN sera représentée à ces travaux par les députés Kheira Benzenati et Mustapha Nasri, ajoute-t-on dans le même communiqué. Il est également précisé que «la participation de l'Algérie à cette rencontre intervient conformément à la résolution 1598 relative au renforcement de la coopération entre l'APCE et les pays du Maghreb».

Autant dire d’entrée que la participation des députés algériens aux travaux de l’APCE est d’abord et avant tout une reconnaissance du rôle clé qu’a toujours assumé l’Algérie dans la résolution des questions régionales, celles notamment qui sont au cœur des préoccupations européennes, traitant prioritairement des dossiers de la sécurité et de la stabilité des pays du pourtour méditerranéen et, bien évidemment, du dossier de l’immigration clandestine qui ne cesse de faire parler de lui.

Aussi, parmi les objectifs de cette participation de l’APN à la réunion de l’APCE, celui de booster la coopération économique algéro-européenne en procédant à la mise en place d’un cadre législatif des plus adaptés. Pour ce qui est de la coopération d’ordre sécuritaire, l’expérience de l’Algérie acquise dans le domaine de la lutte antiterroriste a été relevée et même sollicitée par l’ensemble des États du Vieux continent qui souhaitent une coopération autrement plus approfondie, pour contrer ce fléau transfrontalier.

En matière de stabilité régionale, là aussi l’approche préconisée par l’Algérie a été maintes fois mise en évidence par diverses institutions européennes. Celles même qui ont eu également à saluer à plusieurs reprises l’implication prépondérante de l’Algérie pour le rétablissement de la paix et de la stabilité, aussi bien en Libye qu’au Mali.

D’autre part, et vu que la participation de députés algériens aux travaux de l’Assemblée APCE s’inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire d’essence complémentaire à la diplomatie officielle, il sera assurément mis l’accent sur les positions de principe de l’Algérie au sujet de plusieurs conflits régionaux, à commencer par la question palestinienne et celle du Sahara occidental. En outre, si le Parlement algérien a été convié à prendre part aux travaux de la session de l’APCE, qui, faut-il le rappeler, est la plus ancienne assemblée parlementaire pluraliste au niveau international, cela démontre aussi l’intérêt à l’action des réformes menées sous la gouvernance du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Des réformes politiques couronnées par la révision constitutionnelle de 2016 comprenant une série d’amendements novateurs obéissant à la logique de renforcement de l’ancrage de l’État de droit et de l’affermissement des libertés collectives et individuelles. Précédemment à cette révision de la loi fondamentale, le Parlement algérien à eu en outre à se distinguer par sa dynamique en faveur de la promotion de la femme au sein des assemblées élues. En la matière, l’Algérie occupe en effet la tête du podium dans l’espace arabe et même continental.

Karim Aoudia

Commission des affaires juridiques et administratives

Deux projets de loi transmis pour examen

Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a décidé, hier lors d'une réunion, présidée par M. Saïd Bouhadja, président de l'APN, de transmettre les deux projets de loi relatifs au Procédure pénale et à la Protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, à la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés pour examen, indique un communiqué de l'APN.

Le Bureau de l'APN a adopté ensuite une note relative au renouvellement partiel des membres du Conseil constitutionnel portant conditions de candidature en qualité de membre, conformément aux articles 183 et 184 de la Constitution, outre une note d'information relative aux procédures d'élection d'un député en qualité de membre au Conseil constitutionnel. Le communiqué précise que le Bureau à fixé, au dimanche 30 janvier, le dernier délai pour le dépôt de candidature à la qualité de membre au Conseil constitutionnel. La séance de l'élection aura lieu lundi 5 février 2018.

Le Bureau a décidé également de la reprise des séances plénières le 29 janvier en cours et qui seront consacrées au débat et à l'adoption du projet de loi portant règlement budgétaire 2015. Lors de sa réunion, le bureau de l'APN a examiné les projets de loi soumis aux commissions, soit ceux en cours d'examen ou prêts à être soumis au débat en plénière à la date qui sera fixée lors de sa prochaine réunion. (APS)