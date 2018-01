La déclaration d’Alger signée par les MAE des 5+5 : Convergence de vues et d’actions

La déclaration d’Alger, qui a couronné la 14e conférence ministérielle des ministres des Affaires étrangères du «Dialogue 5+5», réunis hier à Alger, a plaidé en «faveur du renforcement du dialogue et de la concertation», dans le cadre de cet espace en vue d’une «convergence de vues et d’actions sur les questions régionales d’intérêt commun».

Les ministres des 10 pays de la rive sud et nord de la Méditerranée présents ont estimé que le dialogue politique au sein de cet espace sous-régional «constitue le moyen idoine pour la recherche de solutions adaptées et efficaces» aux crises et foyers de tension qui secouent la région. Pour ce faire, ils appellent à la «poursuite et à l’approfondissement du dialogue et de la concertation» sur l’ensemble des questions d’intérêt commun, en vue d’un rapprochement des positions et d’une plus grande cohésion des positions dans les fora régionaux et internationaux. Les ministres sont également convenus, dans ce chapitre, de «renforcer l’efficacité de la politique de voisinage et à en assurer la pérennité». Sur les questions de sécurité régionale, les ministres ont exprimé leur «préoccupation face au retour des combattants terroristes étrangers», et saluent «toutes les actions du Forum mondial de lutte contre le terrorisme». Ils sont convenus par ailleurs de «promouvoir une approche solidaire» et une «coopération renforcée de lutte contre le terrorisme, son financement et ses connexions avec le crime organisé transnational lié à tous types de trafic illicite». De même que les ministres encouragent «l’échange d’expériences en matière de prévention de la radicalisation et de déradicalisation, de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme, notamment à travers la démystification du discours terroriste, par la réhabilitation pleine et entière des victimes». De même qu’ils sont convenus de la «nécessité de renforcer leurs engagements» à tous les niveaux, en vue de lutter contre les diverses manifestation du terrorisme sur internet, et ont souligné «l’importance de promouvoir les synergies entre tous les acteurs concernés par cette menace».

S’agissant du Sahel, la déclaration finale réaffirme l’attachement des ministres à l’Accord d’Alger pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, pour un règlement définitif de la crise malienne, dans le respect de la volonté d’appropriation par les Maliens du processus de dialogue national, de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire du Mali, ainsi que l’ouverture de perspectives réelles pour un développement inclusif. Les ministres ont également plaidé pour «une mobilisation continue» de la communauté internationale pour une «application pleine et effective» de l’Accord d’Alger, pour assurer la stabilité et la sécurité au Mali, mais également «dans la région sahélo-saharienne». Les diverses initiatives lancées à ce jour, CEMOC (Comité d’état-major opérationnel conjoint), le G5 Sahel et sa force de lutte conjointe contre le terrorisme, et la criminalité organisée, ainsi que les processus des pays voisins et autres partenariats, ayant pour «but la sécurisation, la stabilisation, le développement sous-régional, la lutte contre la pauvreté, le terrorisme, bénéficient du soutien des pays du dialogue 5+5. Il est souligné que les ministres prennent note avec intérêt «de l’organisation d’une conférence internationale de planification sur le financement de la force G5», le 23 février prochain à Bruxelles.



Soutien aux efforts des représentants du SG de l’ONU



Pour ce qui est de la Libye, les ministres signataires de la Déclaration d’Alger réaffirment leur position en faveur «d’une solution politique» à la crise qui secoue ce pays depuis 2011. Une solution loin de toute ingérence étrangère, basée sur le dialogue inclusif et la réconciliation nationale, dans le cadre de l’Accord politique de Skhirat du 17 décembre 2015.

Pour les chefs de la diplomatie des 5+5, cet accord est «le seul cadre viable de règlement de ce conflit sous l’égide de l’ONU». Les participants ont par ailleurs réitéré leur «rejet» de toute solution militaire en Libye, tout en soulignant leur «attachement» à l’unité et à l’intégrité territoriale de ce pays, à sa souveraineté et à sa cohésion nationales. Ils apportent, par la même occasion, leur «plein soutien» aux efforts du représentant spécial du SG de l’ONU, M. Salamé, en particulier «à la mise en œuvre de son plan d’action» du 20 septembre 2017. Dans ce cadre, les ministres des AE «encouragent instamment les parties libyennes à s’abstenir de toute action de nature à entraver le processus en cours et à poursuivre leur engagement pour un règlement rapide à la crise». La communauté internationale et les partenaires régionaux et internationaux de la Libye sont exhortés à «soutenir les efforts du gouvernement d’entente nationale, pour faire face aux besoins socio-économiques de la population libyenne».

Le processus de paix au Moyen-Orient a également été abordé par les ministres du Dialogue 5+5. Ils ont déploré la décision de l’administration américaine relative à El-Qods qui contrevient aux résolutions des Nations unies. Ils appellent au respect de ces dernières dans l’intérêt même de la paix et de la sécurité internationales. Pour les ministres, une telle initiative est de «nature à attiser les tensions dans les territoires palestiniens occupés» et «hypothèque sérieusement les chances de relance du processus de paix soutenu par la communauté internationale», appelée à «redoubler d’efforts» pour la relance du processus de paix.

Ils ont également renouvelé leur soutien «aux efforts de la réconciliation interpalestinienne», indispensable, de leur point de vue, pour «recréer un horizon politique crédible». Ils ont aussi lancé un appel à la levée immédiate du blocus imposé à la population de Ghaza.

Pour ce qui est de la Syrie, les ministres ont fait part de leur soutien plein aux «pourparlers de paix intersyriens» conduits par le représentant spécial du SG de l’ONU. Ils ont également exprimé, dans la Déclaration d’Alger, leur appui aux efforts déployés par M. De Mistura, en vue d’une réduction des violences, l’acheminement de l’aide humanitaire et un règlement juste et durable de la crise. Pour ce qui est de la situation qui prévaut en Irak, les signataires de la déclaration finale ont félicité les autorités irakiennes suite à la victoire qu’elles ont remportée face au groupe terroriste Daech.



Un développement économique et social inclusif



Le volet économique n’a pas été en reste dans la Déclaration d’Alger. Les ministres, conscients des défis économiques sociaux et environnementaux communs auxquels font face les pays de la région, appellent «à consolider la coopération économique et à appuyer la dynamique de partenariat fondée sur la complémentarité, l’efficacité et l’équilibre des intérêts». Pour les ministres, cette approche est la plus appropriée. Ils appellent, dans ce cadre, au développement d’un partenariat euro-méditerranéen, en tant que vecteur d’une croissance respectueuse de l’environnement et de la biodiversité. Pour ce qui est du volet jeunesse-emploi, les ministres ont souligné l’importance d’initier des programmes en faveur des jeunes des deux rives de la Méditerranée, pour faire face aux dérives de la radicalisation, du racisme, de la xénophobie et de l’intolérance religieuse. S’agissant de l’épineux dossier de la migration et du développement, les ministres ont confirmé leur volonté de continuer à travailler pour une migration sûre, régulière et bien gérée. Ils sont ainsi convenus d’œuvrer en faveur d’une «approche globale, concertée et équilibrée» de la gestion des flux migratoires qui concilie mobilité et lutte contre la migration irrégulière. Pour ce qui est du développement durable, les ministres ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leurs efforts pour la concrétisation d’un modèle de développement économique et social partagé, inclusif et durable.

Nadia K.