14e conférence du « dialogue 5+5 » des ministres des AE : La stabilité régionale par une approche consensuelle

La volonté d’apporter une réponse consensuelle aux défis communs des pays de la Méditerranée occidentale était le dénominateur commun des ministres des Affaires étrangères, réunis hier à Alger dans le cadre de leur 14e Conférence du «Dialogue 5+5», sous la coprésidence de MM. Messahel et Le Drian.

Le thème retenu « Méditerranée occidentale : promouvoir un développement économique et social inclusif, partagé et durable face aux défis communs dans la région », a ainsi donné le la. Un « thème fédérateur », soulignera M. Messahel dans son allocution d’ouverture, autour duquel les ministres présents ont pu « dialoguer et échanger en vue d’une approche consensuelle et pragmatique de coopération dans l’intérêt de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité» dans leur voisinage. Pour le chef de la diplomatie algérienne, le Dialogue 5+5 « paraît être le cadre qui permet de forger le consensus autour d’une démarche à adopter face au phénomène migratoire » qui devrait prendre « la forme d’une approche multidimensionnelle équilibrée et solidaire, cohérente avec notre partenariat régional ». Pour M. Messahel, « la Méditerranée, qui a été, au cours de sa longue histoire, une zone de fracture, devrait pouvoir devenir un espace de coopération et de prospérité partagée et retrouver ainsi sa vocation de creuset civilisationnel, culturel et humain, devant constituer le socle sur lequel nous devrions bâtir une communauté méditerranéenne au destin commun, qui favoriserait les échanges et la mobilité entre les deux rives ». Evoquant l’épineuse question migratoire, le ministre rappellera que « notre région fait face au phénomène migratoire, une question fondamentalement humaine, qui appelle une approche globale, intégrant les dimensions de sécurité pour éradiquer les réseaux criminels liés à la traite humaine, de développement pour lutter contre les causes économiques et sociales et le respect de la dignité humaine en conformité avec les droits humains et les conventions internationales et régionales y afférentes ». Mais si les pays de la rive nord de la Méditerranée sont confrontés au flux migratoire, contre lequel ils multiplient les mesures pour l’endiguer, M. Messahel soulignera que « le continent africain vit une migration intra-africaine beaucoup plus importante comparée à celle que connaît la région méditerranéenne, dont les causes profondes trouvent leur explication dans les situations de crise et de conflit » qui ravagent le continent noir. Ainsi, il ajoutera que l’Algérie, qui servait de transit, est devenue « une destination de migrants en provenance des pays subsahariens voisins ». Poursuivant, il suggérera « dans l’intérêt de tous » de convenir d’une « approche commune, basée sur le développement d’un partenariat économique et sur la solidarité et le respect de la dignité humaine, pour faire face, de manière efficace et durable, à ce défi migratoire commun ». Mais la problématique migratoire n’est pas le seul défi auquel font face les pays de la Méditerranée. Ainsi, rappellera le ministre, « les problématiques relatives au développement économique et social inclusif, à la jeunesse et à l’emploi, et à la radicalisation, tout comme les crises et conflits qui secouent notre région sont autant d’enjeux et de défis que nous avons la volonté et la détermination de relever, en travaillant ensemble sur la base de nos expériences nationales et des efforts de la communauté internationale ». Il se réjouira de constater que « les nouvelles approches de coopération intègrent de plus en plus le concept de résilience qui englobe aussi bien l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion, la création d’activités économiques soutenables en faveur de la jeunesse et la protection de l’environnement avec pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des pays de la région, notamment du Sud». M. Messahel estimera néanmoins que ces « nouvelles approches doivent recevoir l’appui nécessaire des pays de la région et au-delà ». Dans ce sens, il indiquera que « des stratégies nationales sont menées par l’Algérie en vue de la promotion de la création d’emplois au profit des jeunes notamment, le développement harmonieux du pays et la relance économique autour de l’entreprise dans le cadre du nouveau modèle de croissance économique et du plan d’action du gouvernement ». La situation en Libye, au Mali, en Syrie et en Palestine, ainsi que le terrorisme et la lutte contre le terrorisme seront évoqués par le chef de la diplomatie algérienne. L’occasion pour lui de rappeler la position de l’Algérie sur ces dossiers qui font l’actualité, dramatique souvent.

S’agissant de la situation en Libye, il dira que cette dernière « appelle un soutien actif et constructif autour d’un seul agenda, celui d’une solution politique inclusive et rapide, sous l’égide des Nations unies, loin de toute ingérence, et consacrant l’unité, l’intégrité territoriale et la réconciliation nationale ». Sa proposition de renouveler le plein appui au représentant spécial de l’onu, Ghassan Salamé, dans ses efforts de sortie de crise, à travers son plan d’action sur la transition politique et la perspective de la relance économique dans ce pays, a été du reste retenue lors de l’élaboration de la Déclaration finale. Idem pour ce qui est du Mali où la solution à la situation actuelle, fruit de la médiation internationale conduite par l’Algérie, consacrée dans l’Accord de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger, devrait être, a-t-il déclaré, «davantage soutenue». Sur la question palestinienne, M. Messahel estimera que «la persistance de l’impasse du processus de paix, accentuée par la décision américaine relative à la ville sainte d’El Qods, constitue un obstacle sérieux à toute perspective durable de stabilité, de sécurité et de paix dans la région ». Le chef de la diplomatie estimera également qu’en Syrie, c’est

« l’approche par la solution politique » qui devrait également prévaloir afin de mettre fin à la souffrance du peuple syrien et juguler l’afflux de refugiés. Pour ce qui est du terrorisme, il rappellera à juste titre que « notre région est parmi les zones qui souffrent le plus du terrorisme, phénomène qui n’est pas sans conséquences » sur les sociétés, les économies et sur le développement.



Rappelant que « Dans notre espace le terrorisme s’appuie sur le crime organisé transnational lié à la traite humaine, au trafic de drogue et à la collecte des rançons », il indiquera que « Nous devrions promouvoir au niveau du cadre 5+5 un dialogue en vue de l’éradication de ce phénomène dont la menace risque de s’accentuer en raison du retour des terroriste affiliés à Daech ».



« Un laboratoire d’idées »



De son côté le ministre français des affaires étrangères, Le Drian qui a co-présidé cette conférence indiquera que « Le dialogue 5+5 est une enceinte à laquelle nous tenons tous car elle permet de par son caractère informel d’échanger librement sur tous les sujets et de réfléchir ensemble à des solutions concrète et opérationnelles ». Pour le chef de la diplomatie française ce cadre est « un laboratoire d’idées qui nous permet de renforcer la coopération entre les pays « . il estimera que « c’est la marque du succès des 5+5 que de se saisir des enjeux pour lesquels des réponses communes ont été élaborées ». Pour lui il n’y a pas de doute que l’ensemble des dix pays font « face ensemble à des défis majeurs communs ».

Lors d’un point de presse animé conjointement avec son homologue algérien à la fin des travaux, M. Le Drian indiquera que la réunion de ce 21 janvier 2018 a permis de faire le point sur les grands enjeux économiques et sociaux auxquels les pays du Dialogue 5+5 font face et qu’elle a permis d’aborder les différentes crises qui affectent l’espace méditerranéen qui compromet la stabilité de la région.

« Nous avons échangé sur ces différents enjeux dans une atmosphère constructive et collégiale.

C’est la marque de ce forum qui exprime depuis sa création en 1991 sa volonté d’agir de concert dans cet espace commun. nous avons beaucoup travaillé sur la question de la jeunesse en particulier de l’accès à l’emploi dans une économie globalisée et en particulier de l’employabilité, de la lutte contre le chômage et de la nécessité d’avoir pour les jeune une mobilité et une formation dans leurs propres territoires » ajoutant que c ‘est un sujet qui « continuera à faire le centre de l’ action des 5+5 au cours des mois qui viennent». Il poursuivra qu’il a été décidé de créer un « 5+5 finances » et le « lancement d’un 5+5 aménagement du territoire ». Il est à noter que cette 14ème conférence co-présidée par l’Algérie et la France aura vu la participation de tous les ministres des affaires étrangères des pays du Dialogue 5+5. A savoir le Maroc, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie, de l’Espagne, l’Italie, le Portugal et Malte.

N. K.