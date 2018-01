ÉCLAIRAGE : Des relations plus fortes

Les mutations géostratégiques que traverse le monde arabe font appel à une nécessaire concertation entre les dirigeants des pays de la région. C’est dans ce contexte que s’inscrit la visite à Alger de l'Emir Turki Ben Mohamed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al-Saoud.

Le conseiller du Roi d’Arabie saoudite a été justement reçu par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans un contexte où les conflits demeurent toujours dans de nombreux pays, notamment en Syrie et au Yémen.

Les dirigeants des deux pays n’ont eu de cesse de joindre leurs efforts pour trouver une issue à ces crises et pouvoir ainsi éteindre ces foyers de tension. Le même constat peut être établi en ce qui concerne les autres nations en proie à des conflits, mais qui cherchent tout de même les meilleurs moyens de se reconstruire, à l’exemple de la Libye.

A propos du Yémen, l'Algérie a déjà condamné à plusieurs reprises, et avec fermeté, les attaques répétées aux missiles ciblant des villes en Arabie saoudite.

La solidarité de l’Algérie est entière avec le gouvernement et le peuple du Royaume saoudien dans cette affaire.

La lutte contre le terrorisme est un autre sujet sur lequel les deux parties sont d’accord pour unir leurs forces afin de mettre fin à ce phénomène. Elles se félicitent d’ailleurs des efforts consentis dans ce cadre pour se débarrasser non seulement de la violence mais aussi de toutes les scories et déviations qui sont attribuées à l'Islam. Hormis les concertations sur les affaires régionales, l’Algérie et l’Arabie saoudite ont aussi convenu de hisser leurs relations bilatérales à un niveau plus élevé. C’était d’ailleurs l’objet de la visite en décembre dernier à Alger du président du Conseil de la Choura, Abdallah Ben Mohammad Ben Ibrahim Al-Cheikh.

Il avait affirmé à cette occasion que la coopération bilatérale sera renforcée davantage à l'avenir et ce, dans divers domaines.

C’est notamment le cas pour le domaine pétrolier puisque Ryadh et Alger n’ont eu de cesse d’appeler à renforcer la coopération à long terme entre les pays de l'Opep et ceux non-Opep pour soutenir les prix du brut.

Dans un tout autre domaine, à savoir celui du pèlerinage aux Lieux Saints, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a multiplié les réunions avec son homologue saoudien dans le cadre des préparatifs de la saison du hadj 2018 pour obtenir la garantie des meilleures conditions d’accueil.

Au vu de la densité de ces relations, il apparaît alors clair qu'il n'y avait aucun malentendu entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite et que les relations unissant les deux pays sont solides. Le gouvernement n’a cessé de le réaffirmer depuis des années, notamment par le biais du ministère des Affaires étrangères. Ces relations connaissent un développement constant et permanent, contrairement à ce qui peut être rapporté. Une parfaite et totale coordination entre l'Algérie et l'Arabie saoudite est ainsi instaurée. Les contacts et la coordination sont permanents entre les deux pays, au plus haut niveau, et les relations avec le Royaume d’Arabie saoudite sont aujourd'hui plus fortes que jamais.

Ahmed Mesbah