Fin de regne pour M. KERBADJ : Un directoire pour gérer la LFP

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé hier sa décision de retirer la délégation de gestion des championnats de football professionnel au Conseil administration de la Ligue de football professionnel (LFP). «Mise en application avec effet immédiat, des dispositions de la convention relative aux relations FAF et LFP en procédant au retrait de la délégation de gestion des championnats de football professionnel au Conseil d’administration de la LFP», écrit la FAF sur son compte officiel sur Twitter.

La décision a été prise, lors de la réunion du Bureau fédéral de la FAF qui se tient à l’École nationale des sports olympiques d’El-Baz à Sétif, en présence de 11 membres sur les 13 que compte le Bureau fédéral. «En attendant la tenue d’une assemblée générale élective de la LFP, le BF va charger un directoire de gérer les affaires courantes», précise l’instance fédérale, une décision qui met fin au règne du président de la LFP Mahfoud Kerbadj, élu en juillet 2011.

La convention de la délégation a été signée le 4 juillet 2011 entre l’ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua, Mahfoud Kerbadj et Ali Malek, président de la Ligue nationale de football (LNFA), pour la gestion des deux championnats amateur et professionnel.