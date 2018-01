Production de légumineuses alimentaires : Vers l’autosuffisance d’ici 2021

En Algérie, la culture des légumineuses alimentaires a un intérêt national car leurs grains constituent une source protéique de qualité et à bas prix pour une large couche de la population. Ainsi, l'Etat souhaite développer la production afin de mieux satisfaire les besoins, de réduire les importations et de limiter la dépendance économique vis-à-vis de l’étranger.

Dans ce sillage, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a élaboré un programme s’étalant de 2016 à 2021 et destiné à augmenter la superficie des légumineuses de 85.000 à 218.000 hectares au niveau national. Ce programme vise une production couvrant les besoins nationaux à 100 % à travers l’amélioration de la productivité, le renforcement du programme de production de semences et du parcours technique. Ce projet permettra d'économiser plus de 150 millions de dollars d'importations/an. Les quantités importées ont atteint 2 millions de quintaux dont 1,4 million quintaux de lentilles et de pois chiches. Pour répondre aux besoins, on devrait produire presque 2 millions quintaux de pois chiches et de lentilles, selon le ministère. La superficie réservée aux lentilles et aux pois chiches devra passer de 30.000 ha à 170.000 ha», estime un responsable du secteur. «La superficie actuelle affectée aux légumineuses permet de produire environ 1 million de quintaux toutes espèces confondues (fèves, pois, haricots, pois chiches et lentilles), soit 35% des besoins du pays.

Pour les lentilles, il est prévu d’augmenter la superficie à 20 000 ha en 2018 pour doubler une production de 240.000 de quintaux en 2017. Ainsi, l’objectif et d’assurer la couverture du marché national, mais aussi, d’assurer une production locale. De ce fait, et grâce aux efforts déployés, l’Algérie s’achemine vers l’autosuffisance d’ici 2021. Il reste juste l’accompagnement du ministère du Commerce pour la régularisation des prix sur le marché mettant ainsi un terme aux spéculateurs qui rendent ces produits «inaccessible» pour les faibles et même moyenne bourses.

Sachant que les légumineuses couvrent en Algérie une superficie de 79.600 ha pour une production de 832.000 quintaux, les besoins sont estimés à 2,8 millions de quintaux dont 30 % produits localement et 1,9 million quintaux importés pour une valeur de 234 millions DA.

Les légumineuses ont un rôle important dans l’alimentation dans notre pays. De ce fait, et pour concrétiser ce programme, le ministère de tutelle, exhorte les différentes parties dont les agriculteurs, les agronomes, les chambres agricoles, les professionnels et la société civile d'utiliser tous les potentiels existants et réduire les terres en jachère privées ou publiques, ainsi que les zones montagneuses pour leur exploitation dans la production agricole. Ainsi, le ministre en charge du secteur, Abdelkader Bouazghi, a insisté également sur l’organisation de campagnes de sensibilisation et de vulgarisation agricole, la circulation de l'information et l’assistance technique, saluant le rôle des instituts technologiques et de recherche scientifique dans le développement des légumineuses. Le département ministériel œuvre à relancer le dynamisme économique du secteur pour relever le défi. Celui «d'un produit agricole algérien fort et présent», a-t-il souligné lors de sa dernière visite à Annaba, appelant à mobiliser les moyens offerts par l’Etat pour réaliser un bond qualitatif.

Kafia Ait Allouache