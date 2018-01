M. Necib aux directeurs locaux : « Mobilisez-vous »

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a exigé des responsables locaux du secteur à plus de mobilisation et d'engagement pour l'amélioration de la qualité du service public de l’eau, apprend-on hier auprès de ce ministère. Ces orientations ont été données lors d’une réunion tenue, samedi dernier, à Alger entre le ministre et les différents intervenants locaux dans la gestion du service public de l’eau potable, notamment ceux des wilayas ayant enregistré quelques difficultés dans l’alimentation en eau potable durant la saison estivale 2017. A ce propos, M. Necib a rappelé les conclusions de la réunion de novembre dernier consacrée à la préparation de la saison estivale 2018, et a ainsi instruit les responsables du secteur à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre aux populations de passer l’été et le mois de Ramadhan prochains «dans des conditions décentes en matière d’alimentation en eau potable et pallier aux éventuels perturbations qui pourraient survenir». Pour la mise en oeuvre des plans d’action arrêtés, le ministre a insisté sur l’organisation des regroupements régionaux et la poursuite des réunions d’évaluation périodique. Dans ce sens, il a interpellé les responsables du secteur sur trois points essentiels. Il s'agit de la nécessité d’améliorer la qualité du service public de l’eau offert aux citoyens en réajustant la structure des effectifs des opérateurs (Algérienne des eaux (ADE) et les trois SPA : Sociétés des eaux et d’assainissement des wilayas d’Alger (Seaal), d'Oran (Seor) et de Constantine (Seaco), pour l’adapter aux exigences locales.

Il a alors préconisé le redéploiement de ces effectifs par reconversion dans les métiers de l’eau en s’appuyant sur les appareils de formation de l’ADE, en plus de l’accélération de l’opération d’acquisition des équipements d’intervention au profit des unités des opérateurs de services public. Sur ce point, M. Necib a insisté sur le recours à la micro-entreprise, notamment dans les wilayas qui connaissent des déficits en effectifs d’intervention. Concernant le deuxième axe, il porte sur l’obligation d’achever et de mettre en service, avant le mois de Ramadhan 2018, le programme de développement prioritaire identifié et confié dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée, et dont l’impact concernera plus de 3 millions d’habitants à travers plusieurs wilayas, a poursuivi le ministre. Quant au troisième point, il consiste, selon lui, à la prise en charge, dans le cadre des Programmes communaux de développement (PCD), en liaison avec les autorités locales, le renforcement en alimentation en eau potable (AEP) des agglomérations secondaires et les zones rurales et le redéploiement des ressources locales au profit de ces zones après mise en services des grands projets. Pour atteindre ces objectifs dans les délais requis, M. Necib a appelé les directeurs «à plus d’engagement, de responsabilité et de mobilisation». Il a, dans ce contexte, insisté sur «l’obligation d’achever les projets en cours de réalisation dans leurs délais en rappelant qu’aucun retard ne sera toléré». Par ailleurs, le ministre a rappelé les investissements colossaux consentis par l’Etat, sous la haute autorité du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la réalisation des infrastructures de mobilisation et de transfert des ressources en eau. Il a ainsi souligné qu'il appartenait maintenant à chacun de faire preuve de responsabilité et d'engagement en promettant que chaque responsable (Directeur régional de l'eau -DRE-, chef de service, subdivisionnaire, gestionnaires ADE, SPA...) «sera comptable de son bilan».

Durant cette réunion, le ministre a également passé en revue la situation actuelle de 24 wilayas enregistrant un déficit en matière d’alimentation en eau potable. Les directeurs de wilayas concernés ont exposé l’état d’exécution de la feuille de route arrêtée lors de la réunion tenue en novembre 2017, et les contraintes rencontrées pour sa mise en œuvre, ainsi que des actions et programmes engagés pour améliorer la situation. De ces présentations, il est constaté, selon la même source, «une satisfaction en matière de prise en charge des actions arrêtées». Toutefois, il a été demandé à tous les cadres de redoubler les efforts consentis pour maintenir cette dynamique et de répondre aux attentes de la population en matière d’alimentation en eau potable. (APS)