M. Zaalane l’a annoncé à Bechar : Revêtement de 1.400 km de pistes des zones frontalières

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a annoncé samedi à Bechar que cette wilaya a été dotée d’un programme de revêtement en bitume de 1.400 km de pistes des zones et localités frontalières pour une jonction avec les grands centres urbains de la région.

«Ce programme qui fait partie d’une offre globale de plus de 16.000 km de pistes qui devront connaître la même opération de revêtement à travers le pays, et mise en place par l’Etat, vise essentiellement à structurer et organiser ces régions afin de créer une dynamique d'attraction des emplois et des investissements, d'instaurer les moyens et les conditions incitatives devant polariser les investisseurs vers toutes les potentialités qu'offrent les zones frontalières dans tous les secteurs d'activités», a-t-il précisé. «Cette opération permet aussi de veiller à intégrer ces zones et localités frontalières du pays dans l'espace de développement des wilayas concernées afin de créer une interaction entre tous les opérateurs et permettre une complémentarité dans certains segments d'activités, de développer des infrastructures de base adaptées en fonction des objectifs assignés, de protéger les écosystèmes par la protection de l'environnement et de gérer le rationnement les ressources hydriques et surtout une meilleure fluidité routière et sécurisation de ces zones», a-t-il expliqué. Le ministre, qui a fait cette annonce a l’occasion de sa visite du projet de revêtement en bitume de la piste reliant la localité frontalière de Boussir sur 38 km à la RN 6 et au chef lieu de la commune également frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar) avec un coût de 337 millions de DA, a indiqué que ces «projets permettent en plus le désenclavement total de cette localité et sa sécurisation». Auparavant, M. Zaalane a inspecté les travaux de réalisation d’une route d’une trentaine de kilomètres, reliant la future cimenterie de Ben-Zireg (50 km au nord de Bechar), à la RN6 et ce au titre d’un programme de 70 projets routiers et des travaux publics dotés d’une enveloppe financière de 44 milliards de DA où est prévu en plus la réalisation d’une deuxième plate-forme pour hélicoptères de l’armée nationale populaire (ANP) dans le cadre de la surveillance et la sécurisation des zones frontalières et de la région en générale, selon des cadres locaux du secteur des travaux publics. Au chef lieu de la commune frontalière de Lahmar (35 km au nord de Bechar), M. Zaalane, a procédé à l’inauguration officielle d’un tronçon de 21 km de ce chemin de wilaya complètement rénové avec un ouvrage d’art, avec un couts de 214 millions de DA. Ce tronçon du même chemin de wilaya a été complètement détruit lors des intempéries qu’a connues la wilaya au cours des deux dernières années, ce qui a nécessité le lancement de travaux de sa prise en charge et modernisation de par son importance pour la fluidité routière pour deux autres localités à savoir Boukais et Mougheul mitoyennes à celle de Lahmar. Au chef lieu de wilaya ou il a achevé sa visite d’une journée dans la wilaya, le ministre des travaux publics et des transports s’est informé des travaux en cours de requalification urbaine de la ville de Bechar avec un financement de 148 millions de DA. Ces travaux qui concerne le revêtement d’un linéaire de 60 km de routes et autres voies de circulation à travers le tissu urbain de cette ville, ont permis déjà la rénovation de plus de 100 kms de réseaux d’assainissement, la rénovation des réseaux d’éclairage publics en plus des aménagements urbains divers, dans la perspective de l’amélioration du cadre de vie des habitants et le renforcement des équipements urbains de ce chef lieu de wilaya. La wilaya de Bechar à travers les différents programmes et projets routiers lances depuis 1999, a renforcé son réseau routier national, de wilaya et communal, qui est passe de 6.000 km à 12.000 km de routes, ont fait savoir des responsables locaux du secteur des travaux publics. (APS)