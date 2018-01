Prise en charge des revendications des médecins résidents : Installation d’un comité intersectoriel

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui, a procédé hier matin au siège de son département à l’installation d’une commission intersectorielle chargée du suivi du dossier des résidents en sciences médicales.

Présidée par le ministre de la Santé, cette commission devant examiner tous les voies et moyens à même de prendre en charges les revendications des résidents — qui sont, faut-il le rappeler, en grève depuis plusieurs semaines — est composée de représentants des ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire ; des Finances ; de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. La commission compte également parmi ses membres de représentants de la DG de la fonction publique ainsi que du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU) et du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP). Lors de cette rencontre, le ministre de la Santé, qui a fait part de sa conviction que «des solutions seront trouvées à court, moyen et long termes, a également souligné que le gouvernement attache une grande importance aux résultats des travaux de ce comité.

Remarque importante à retenir, cette commission intersectorielle vise, selon les explications fournies par le ministre, à mettre en œuvre d’une feuille de route «consensuelle» qui est à même de réunir l’ensemble des conditions nécessaires à l'amélioration des études médicales spécialisées, notamment les conditions de travail de ce corps dans toutes les régions du pays». Le ministre a aussi insisté sur toute l’importance de voir ce comité déboucher sur des «solutions globales et durables» aux revendications des médecins résidents. Il convient de rappeler que M. Hasbellaoui avait réaffirmé, lors d'une rencontre tenue récemment avec les directeurs de la santé et les cadres du ministère, que «les portes du dialogue demeurent ouvertes au personnel du secteur et aux partenaires sociaux».

Il avait également mis l’accent sur «l'impératif» d'assurer préalablement les conditions de travail techniques et humaines ainsi que la résidence aux médecins spécialistes recrutés dans le cadre du service public. De même qu’il a mis en exergue la nécessité d’assurer à ces derniers, l’ensemble des moyens leur permettant d’accomplir leurs tâches dans des conditions optimales.

Le ministre a par ailleurs fait remarqué que son secteur se penche sur l'examen des revendications au niveau de chaque wilaya et ce, dans le cadre de l'élaboration d'un fichier sanitaire de wilaya de manière à assurer tous les moyens matériels et humains nécessaires pour une prestation de service publique qui est à la hauteur des attentes des citoyens. Il faut dire que les médecins résidents ont été reçus plusieurs fois par le ministre de la Santé qui a écouté leurs préoccupations. Aussi, la réunion du 13 janvier courant, entre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et les représentants des médecins résidents a permis de parvenir à un accord sur «certaines revendications».

Cela dit, d'autres revendications restent actuellement «en suspens», comme expliqué le même jour.

La rencontre du 13 du mois qui s’est déroulée à «huis clos» a permis aux médecins résidents de présenter leur plate-forme de revendications au ministre, lesquelles revendications sont, en fait, essentiellement liées aux œuvres sociales, au service national et au service civil.

Il convient de signaler, enfin, que les médecins résidents ont décidé de maintenir le mouvement de grève qu’ils ont entamé le 14 novembre 2017, jusqu'à «satisfaction de leurs revendications soulevées au gouvernement», comme indiqué récemment par le représentant du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA).

En effet, Dr Mohamed Taileb qui a exprimé «la confiance totale de la CAMRA en le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière», avait cependant affirmé que «le ministère de la Santé ne peut prendre seul de décisions puisque les revendications concernent d'autres secteurs».

Soraya Guemmouri