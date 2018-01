Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels : « Le secteur ne forme pas de chômeurs »

Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 17 février

«2.000 nouveaux enseignants formateurs seront recrutés dans le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et 20 nouveaux établissements seront ouverts en prévision de la deuxième session prévue le 25 février 2018», c’est ce qu’a annoncé récemment M. Mohamed Mebarki.

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a indiqué, lors de son passage sur une chaîne de télévision nationale, que pas moins de 100.000 stagiaires sont attendus à cette 2e session, dont les inscriptions ont débuté le 7 janvier et se poursuivront jusqu'au 17 février au niveau des centres de formation et des instituts spécialisés à travers le territoire national ou sur le site électronique du ministère : www.mfp.gov.dz.

Dans son intervention, le ministre a évoqué les principaux axes stratégiques visant à valoriser les ressources humaines et hisser le niveau de qualification qui, selon lui, figure parmi les priorités du plan d'action du secteur. Il a, également, mis l’accent sur la nécessité d’adapter la formation professionnelle aux besoins de l’économie nationale et de faciliter l’insertion des jeunes demandeurs d'emploi dans le monde du travail.

A cet effet, plus de 12.000 conventions ont été signées entre le secteur de la formation et l’enseignement professionnels et les opérateurs économiques, notamment dans les spécialités traitant du secteur de l’industrie et des télécommunications.

Cette démarche visant une meilleure coordination entre les deux parties, à savoir le secteur de la formation professionnelle, producteur de main-d’œuvres, et les entreprises, utilisatrices de main-d’œuvres, pour mieux situer les besoins en termes de spécialités. Pour atteindre cet objectif, le ministère s’est impliqué pleinement, afin de prodiguer une formation de qualité dans divers disciplines visant l'adaptation aux besoins exacts de l'institution économique.

Pour ce faire, le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels propose, pour cette rentrée, plus de 370 spécialités dans divers domaines (télécommunications, hôtellerie, tourisme, environnement, techniques modernes de communication, numérique, construction, travaux publics) et qui seront sanctionnées par un diplôme d'Etat. En outre, 80 autres spécialités pour la formation qualifiante sont également proposées, sanctionnées par un certificat d'aptitude professionnelle. Ces offres s'adressent aux jeunes et aux différentes catégories sociales et professionnelles désirant bénéficier d'une formation pour intégrer la vie professionnelle et créer leurs propres projets. Dans l’objectif de convaincre davantage de jeunes, qui ont quitté l’enseignement normal, à intégrer la formation professionnelle, M. Mebarki insiste sur l’amélioration de l’information et la communication en direction des parents notamment, précisant que les différents modes de formations prodigués par son secteur constitue une passerelle vers le monde de travail avec à la clé un diplôme en poche et un métier préservant des aléas de la vie. Le ministre évoque, aussi, la nécessité d’organiser un système d’orientation qui doit être pris en charge par le secteur de l’Education nationale et celui de la formation et de l’enseignement professionnels à même, d’optimiser le processus d’intégration des jeunes sortants des établissements scolaires. Le ministre qui affirme que son secteur ne forme guère de chômeurs, se réfère aux statistiques de l’ANEM qui démontrent que 93% des diplômés de la formation professionnelle, demandeurs d’emploi, trouvent du travail en moins d’une année.

Il y a lieu de souligner que le secteur planche actuellement sur l’élaboration d’un nouveau texte de loi qui propose des clauses importantes relatives à «l'installation des apprentis en associant les organismes employeurs en fonction des besoins de la formation dans différentes spécialités, la mise en place d'un système pédagogique d'apprentissage à travers un mécanisme fondé sur l'acquisition du savoir-faire et la formation des enseignants de l'apprentissage dans le plan pédagogique pour un meilleur encadrement des apprentis».

Il est question également de «la création d'un corps d'inspecteurs chargés de la formation professionnelle par l'apprentissage pour assurer l'évaluation et le contrôle pédagogiques».

Le projet de loi prévoit également «la création d'une commission de conciliation au niveau local chargée de statuer sur les éventuels litiges lors de l'exécution du contrat d'apprentissage et leur règlement à l'amiable», outre «la prise en charge par l'employeur du présalaire à compter de la date de la signature du contrat lorsqu'il s'agit d'un organisme qui emploie plus de 20 travailleurs».

Il s'agit également de «la possibilité de recruter l'apprenti sans recourir, au préalable, aux dispositifs d'emploi mis en place par l'Etat», de «protéger l'apprenti dans le milieu professionnel à travers un suivi régulier par le médecin», et de «consolider ses droits, notamment le droit au congé de maternité et le prolongement du contrat en cas de stage non concluant, outre d'accorder les droits d'auteur et les brevets d'invention à l'apprenti».

