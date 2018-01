Dans la LUCARNE : On ne rigole pas à la FIFA

Nos clubs d’élite ne sont pas «sérieux» lorsqu’il s’agit d’établir des contrats avec des joueurs étrangers. Ils pensent qu’ils ne craignent rien, même quand les joueurs, qui n’ont pas été payés, saisissent les instances internationales pour faire valoir leurs droits. Beaucoup de joueurs dans notre championnat, qui n’avaient rien reçu de leurs clubs respectifs, ont réussi à être payés après avoir saisi la FIFA ; Comme beaucoup de nos clubs sont ainsi obligés de payer des sommes d’argent colossales sans que ces joueurs ne jouent pour ces clubs. C’est un peu «l’arroseur arrosé». Ils ramènent des joueurs pour tromper l’opinion publique, mais en pensant les avoir léser, ce sont eux qui se font prendre à leur propre jeu. Malheureusement, ce genre de situation a tendance à se répéter au point que la FAF de Raouraoua a tout simplement pris la décision d’interdire aux clubs de recruter des joueurs étrangers. On a procédé ainsi par ce que nos clubs ne sont pas de «bons payeurs», pour ne pas dire autre chose. Nos clubs sont endettés jusqu’au cou, mais ils continuent à se s’exhiber comme si ils étaient «pleins aux as», alors qu’en réalité les caisses sont vides. D’où le fait qu’on est en train de recourir au directoire dans l’optique de ramener un mécène qui puisse payer les dettes du club, surtout les salaires des joueurs fraichement recrutés. On l’a fait à

«grandes pompes», mais au final, on n’arrive pas à les qualifier.

Aux dernières nouvelles, la LFP a avancé le chiffre de 40 joueurs recrutés dans les délais durant le mercato hivernal, mais qui ne sont pas encore qualifiés parce que les clubs n’ont pas tenus leurs engagements, aussi bien vis-à-vis des anciens joueurs, que ceux qui viennent d’être «achetés». Ils pensent qu’il s’agit d’un jeu où la LFP, malgré elle, va leur faire des faveurs et laisser faire comme si de rien n’était. Malheureusement pour eux, les clubs «mauvais payeurs», sont pointés du doigt. Ils se comptent sur les doigts d’une seule main. En dépit de cela, apparemment, ils ont mis le stylo sur le chéquier pour signer la somme demandée par les joueurs. Chèques sans provision, on n’en sait rien ! Cette ruse qui a tendance à revenir, à chaque mercato, n’a pas pu tromper les responsables de la FAF, et ceux de la Chambre des règlements des litiges. Ils n’ont pas marché, du moins jusqu’ici, dans la combine.

Ainsi, une quarantaine de joueurs qui ont quitté leurs clubs pour d’autres sont aujourd’hui dans une situation inextricable. C’est à dire qu’ils sont tout simplement bloqués. Ils ne peuvent malheureusement pas faire sens inverse pour retourner dans leurs anciens clubs. Ceux qui ne payent pas sont ainsi tombés dans leur propre «piège». Cela devrait les amener à réfléchir par deux fois avant d’engager un nouveau joueur et de surcroît un étranger. C’est le cas de l’USM Bel Abbès qui s’est fait défalquer six points de la part de la FIFA à cause de l’affaire de Jessey Mayele qui date de 2015. Il n’a pas été payé et a saisi la FIFA. Il a eu gain de cause. Si on refuse de payer 300.000 euros, on risque d’autres sanctions encore plus sévères. Le CRB avec Ngolo a aussi écopé d’un ultimatum au club jusqu’en 31 janvier courant, sinon…

Nos clubs doivent améliorer leurs comportements avec les joueurs et surtout les payer dans les délais. Cela risque à terme de leur jouer un mauvais tour qu’ils regretteront à jamais.

Hamid Gharbi