CR Belouizdad : Du renfort pour redresser la situation

Malgré la situation difficile du Chabab sur le plan financier, le président Hadj Bouhafs a fait de son mieux pour réussir l’opération mercato d’hiver et renforcer son équipe. Après des négociations serrées avec son homologue usmiste, Rebouh Haddad, il a finalement réussi un coup intéressant. En effet, faute de disposer d’une manne financière, le président bélouizdadi a eu l’intelligence de négocier un échange pour se renforcer. Face à la décision de son joueur, Hamia, de quitter le navire bélouizdadi pour rejoindre l’USMA, il a fini par trouver une formule qui arrangerait les deux parties. Sollicitant la direction de l’USMA pour s’octroyer les services de Sayoud en contre partie de Hamia et confronté au «niet» de cette dernière, il voulait faire venir Beldjilali au CRB en échange de son attaquant. L’USMA a réservé sa réponse en lui indiquant que dans le cas du retour de Belaili, elle accepterait de négocier avec lui le transfert de Beldjilali. Ce cas de figure une fois écarté, les Usmistes ne voulaient point entendre parler du départ de Beldjilali. Après moult discussion, les deux camps sont parvenus à un arrangement. L’USMA met Sidibé au service du CRB pour un prêt d’un an, en plus des transferts définitifs de Bourenane et Benkablia contre l’acquisition de Hamia. C’est chose faite à présent. Hamia a signé pour trois ans à l’USMA. Cela en plus du recrutement du jeune et prometteur attaquant du PAC, Benouadah. Du bon renfort pour le Chabab, au vu des qualités dont disposent les joueurs en question. À signaler que les quatre nouvelles recrues ont entamé les entrainements avec leurs nouveaux camarades. En raison de la situation critique de l’équipe en Ligue-1 et la défaite qu’elle vient de concéder at-home contre l’USMH (0-1), la direction du CRB espère qu’ils seront qualifiés pour la prochaine journée pour renforcer l'équipe et que la FAF reverra sa décision d’interdire aux équipes qui ont des dettes supérieures à 10 millions de dinars de recruter. Le Chabab en faisant partie, le président Bouhafs tente de solutionner cet épineux problème, au même titre que nombre de ses compères des autres clubs qui se trouvent dans le même cas de figure.



Mohamed-Amine Azzouz