Ligue-Une (17e journée) : Le MCA crée l’exploit à Sétif

Le Chabab de Constantine a consolidé sa position de leader en s’imposant, non sans grandes difficultés, samedi à domicile, face à la très accrocheuse formation du DRB Tadjenanet (2-1).

Après avoir ouvert la marque par l’intermédiaire du meilleur goleador du championnat, Abid (20’), les Sanafirs, qui se sont distingués par leurs nombreux ratages, se sont fait quelques frayeurs après l’égalisation de Kojo sur penalty, dans le dernier quart d’heure. Les coéquipiers de Belkheir doivent leur salut au défenseur Zaalani, qui d’une belle reprise surprend Litim et offre la victoire aux siens. Une victoire importante qui permet au CSC de creuser l’écart après la défaite du dauphin, JSS, la veille à Biskra (1-0). Par ailleurs, l’exploit du jour est à mettre à l’actif du Mouloudia d’Alger. Le doyen est allé à Sétif damer le pion à l’Entente (1-2). Menés aux score dés l’entame de la partie, suite à la réalisation de Nadji (6’), les poulains du technicien français, Casoni, on teu la force nécessaire pour renverser la vapeur. Souibah égalise rapidement (10’), avant que Nekkache, sur une action individuelle, ne vienne décider du sort de la rencontre dans les dix dernières minutes, en trompant la vigilance du portier de l’ESS, Khairi. Un bel exploit qui place le MCA à la troisième marche du podium.

L’autre belle opération de cette 17e manche du championnat de Ligue-1 a été réalisé par le Mouloudia d’Oran. Auteur d’un succès étriqué face à la formation du Paradou Athlétic Club, les Hamraouas se positionnent au pied du podium. L’unique but de cette confrontation assez plaisante et équilibrée est l’œuvre de Toumi (82’). À l’occasion du derby Algérois, l’USMA a raté une belle opportunité de chiper la position de dauphin à la Saoura. Les joueurs de Hamdi se sont, logiquement, inclinés au stade 5-Juillet face au Nasr Hussein Dey (1-2). Addadi (10’) et Ouadji (88’) sont les auteurs des réalisations du NAHD. Benyahia a réduit la marque pour l’USMA dans les arrêts de jeu de cette rencontre sur penalty. D’autre part, la situation se complique un peu plus pour l’Olympique de Médéa. Les protégés de Slimani se sont inclinés, at home, face à l’USM Bel Abbes. Belahoual a signé, dans les cinq dernières minutes, l’unique réalisation de cette rencontre très disputée. À seulement un point du premier relégable, L’OM flirte désormais avec la zone de danger.

R.M.