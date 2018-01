M. Mourad Zemali à Bordj Bou Arreridj : Le rélèvement du SNMG n’est pas à l’ordre du jour

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, qui a effectué hier une visite de travail à Bordj Bou Arreridj, a déclaré que cette wilaya est pionnière en matière d’activité économique comme le prouvent ses chiffres en matière d’emploi. Avec un taux de chômage qui tourne autour de 7% elle a réalisé un bilan inférieur au taux national qui est de 11,3 % a-t-il rappelé.

Evoquant les différentes étapes qui ont jalonné sa visite le ministre a parlé de l’entreprise Glass-désign qui a intégré 90 % de ses travailleurs recrutés dans le cadre du pré-emploi. Il a cité aussi l’école paramédicale qui a été montée grâce à une aide de l’ANSEJ et qui est un acquis pour le secteur de la Santé.

Il a été d’autant plus satisfait que les projets qu’il a visités ont créé une plus -value pour l’économie nationale. Ils ont offert des postes d’emploi et ont remboursé leurs dettes par anticipation a-t-il noté. Cela lui a fait dire que le dispositif d’aide à l’emploi a été une réussite. Quand les jeunes Algériens bénéficient de la confiance nécessaire, ils peuvent réaliser des miracles a affirmé le ministre qui a assisté au lancement du numéro vert de la CNR, afin d’améliorer les services offerts aux citoyens et d’accélérer le traitement de leurs dossiers .

M. Zemali a affirmé que le relèvement du SNMG n’est pas à l’ordre du jour, actuellement a-t-il rappelé les aides consenties par l’Etat pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens. Il n’a pas manqué de souligner que sans les décisions sages du Président de la République de rembourser la dette extérieure et constituer des réserves de changes, la situation de l’Algérie aurait été plus difficile. Il a cité le gaz, l’électrcité, l’eau, le sucre, le pain qui bénéficient de subventions directes de l’Etat et relevé que ce genre de décision est lié à la productivité nationale.

Le ministre a précisé par la même occasion qu’aucun délai n’a été fixé à la commission installée avant-hier pour l’étude des métiers pénibles.

Cette commission composée de scientifiques comme il l’a rappelé, a besoin de sérénité et de temps pour élaborer la liste des métiers qui peuvent être jugés pénibles, a indiqué, M. Zemali qui a noté que sitôt cette étape terminée, celle des négociations avec les syndicats devra commencer. Cette approche a-t-il dit permettra d’éviter les éventuelles défaillances dans la liste qui sera adoptée.

Le ministre qui a rappelé que 1.300.000 jeunes ont bénéficié du dispositif d’aide à l’emploi a annoncé que plus d’un million d’entre eux ont été intégrés. Ils ont soit trouvé des emplois dans les organismes vers lesquels ils ont été orientés soit iont créé leurs propres emplois grâce aux micro-entreprises qu’ils ont montées, a affirmé M. Zemali a annoncé également que 400.000 sont programmés pour être intégrés par un placement classique. 100.000 postes seront également créés dans le cadre du meme dispositif, 60.000 pour les DAIP et 40.000 pour les CTA.

F. D.