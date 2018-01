Algérie Télécom : Des résultats en nette progression

La ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et du numérique, Imane Houda Faraoun a annoncé hier, que la société Algérie Télécom a déployé plus de 6.000 kilomètres de réseau de transport en 2017, dont 4.896 kilomètres de fibre optique, en plus d’un chantier en cours de plus de 7.000 kilomètres dont une moitié dans le Sud algérien.

«Le backbound national aujourd’hui s’élève à 123.000 kilomètres, c’est probablement le plus large d’Afrique, on ajoute à cela, les 1.200 km de l’autoroute qui vont être finalisés au courant des semaines à venir. Ce qui nous permettra de couvrir pratiquement tout le territoire national», a fait savoir Mme Faraoun qui intervenait sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale.

Aussi, selon la ministre, les entreprises publiques relevant du ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication ont affiché des résultats positifs pour l'année 2017. L'opérateur de téléphonie mobile Mobilis a réalisé un chiffre de 18 milliards de dinars de bénéfice net, alors que l’opérateur historique de téléphonie mobile avait fait 14 milliards de bénéfice en 2014. Un bénéfice en progression malgré la perte par Mobilis de «plusieurs milliards de dinars en supportant l’augmentation de la TVA par la loi des finances 2017 au lieu du citoyen», selon Mme Feraoun. Mobilis a également gagné 3 millions d’abonnés en une année pour atteindre les 20 millions d’abonnés en 2017.



L'ouverture du capital d'Algérie Télécoms et de Mobilis définitivement exclue



ATS, filiale d’Algérie Télécom a, d’après Mme Faraoun, «fait une prouesse exceptionnelle», en réalisant cette année un bénéfice net d’un milliard de dinars alors qu’il était l’année dernière de 10 millions de dinars.

Quant à «Algérie Poste», Mme Faraoun a indiqué que cette dernière a réalisé un chiffre de 10 milliards dinars de bénéfice en 2017. L'année précédente ce chiffre était de 8 milliards de dinars.

De ce fait, selon elles, l'ouverture du capital d'Algérie Télécoms (AT) et de Mobilis est «définitivement exclue car ces opérateurs de télécommunications publics sont des entreprises bénéficiaires et rentables. Par contre, il est question de partenariat public-privé s’agissant de plusieurs services» a déclaré la ministre.

S’agissant des réalisations à l’actif d’AT, Mme Faraoun a fait savoir qu’à fin novembre 2017, plus de 930.000 accès Internet ont été concrétisés contre à peine 300.000 connexions annuels auparavant, se réjouissant d’une économie de 220.000 accès optimisés grâce à l’investissement sur la formation de ces ingénieurs. «Aujourd’hui, AT en est à 315.000 nouveaux clients en téléphonie, 74.000 en ADSL et 134.000 autres en LTE, alors qu’elle a déployé 6.000 km de réseau de transport dont 4.896 km de fibres optiques et lancé un chantier de plus de 7.000 km dont plus de la moitié dans le Sud, soit dans les conditions les plus difficiles de déploiement, a-t-elle poursuivi

Algérie Télécom se déploie en Afrique



La ministre de la Poste et des Technologies du numérique a annoncé également que du débit internet sera fourni par Algérie Télécom à des pays voisins de l'Afrique.

Le débit sera fourni à ces pays par voies terrestre et satellitaire. Pour ce qui est de la voie terrestre, Mme Feraoun a fait savoir qu’Algérie Télécom a déjà «déployé son câble jusqu’aux frontières de ces pays». Cependant le raccordement à Internet de ces pays voisins a connu du retard à cause de la situation sécuritaire qui prévaut au nord de ces pays frontaliers ainsi que par les retards que connait le raccordement de l’Algérie à deux câbles sous-marins qui viendront renforcer la bande passante algérienne. Concernant le déploiement en Afrique par moyens satellitaires, Algérie Télécom Satellite (ATS), filiale d’Algérie Télécom est sur le point de conclure «plusieurs marchés en Afrique», selon Mme Feraoun, sans citer les noms des pays concernés car, d’après elle, «ce sont des opérations commerciales qui sont en phase de négociation». Evoquant la possibilité d’acquisition par l’Algérie d’un 2e câble sous-marin, elle a affirmé qu’une fois celui-ci déployé, Internet partira de l’Afrique vers l’Europe et non l’inverse comme cela se fait depuis toujours, se félicitant que pour la première fois, un pays africain ait réussi de lui-même à assurer ce type de raccordement. Interpellée enfin, sur les moyens de contrôle d’utilisation d’Internet par les enfants, elle a lancé un appel à l’adresse des parents dans ce sens, considérant que la surveillance de cette frange d’usagers de cette technologie doit être avant tout «humaine».

Projets de lois sur le e-commerce et sur la poste et communication électroniques soumis à l'APN



La ministre a indiqué par ailleurs que les projets de lois sur le commerce électronique et sur la poste et les communications électroniques seront soumis au vote à l’APN, le même jour, «dans deux à trois semaines».

Le premier projet de loi «qui concerne les règles générales de la Poste et des communications électroniques a été présenté, discuté en commission et débattu en plénière», a souligné Mme Feraoun.

Le projet de loi prévoit une importante nouveauté

Il s’agit de l’obligation qu’aura Algérie Télécom d’ouvrir son dernier kilomètre de réseau aux opérateurs privés ou publics qui souhaiteront se lancer dans la fourniture d’accès Internet aux entreprises et aux particuliers, a-t-elle rappelé.

La loi «sépare clairement entre le dernier kilomètre et le backbound, donc le réseau de transport c’est la souveraineté de l’État et restera la propriété de l’État, tout ce qui est réseau de distribution peut être ouvert au privé», a expliqué Mme Imane-Houda Feraoun, pour qui, cette ouverture du monopole d’Algérie Télécom sur le réseau de distribution d’internet créera un «marché très lucratif, très dynamique» où les investisseurs privés «pourront se faire beaucoup d’argent».

Quant au projet de loi relatif au commerce électronique, il sera débattu à l’APN « probablement cette semaine ou la semaine prochaine, en fonction de l’agenda du Parlement», a affirmé Mme Feraoun. Cette nouvelle loi qui devra «encadrer globalement le commerce électronique», apportera, selon la ministre, un «cadre de confiance pour le citoyen» et permettra de protéger aussi bien les clients que les commerçants qui «ne sont pas protégés dans l’absence d’un cadre légal et réglementaire».



L’achat des terminaux de paiement électronique

incombe aux commerçants et non aux banques



La mise en place du paiement électronique, prévu par cette loi, nécessitera l’équipement des commerçants en TPE, qui ne sont pas encore suffisamment disponibles sur le marché algérien.

«C’est un produit qui n’a jamais existé en Algérie. Si on veut qu’il entre au marché, il faut faire les bons choix», a affirmé Mme Feraoun qui a précisé que l’achat des terminaux de paiement électronique (TPE) incombe aux commerçants et non aux banques.

Mais, «s’agissant d’un nouveau marché, Algérie Poste a décidé de faire l’acquisition de quelques milliers de TPE», a déclaré la ministre, annonçant le lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition de 10.000 à 50.000 TPE.

«L’autre volet, c’est qu’il ne faut pas s’arrêter à ça, il y aura l’économie nationale qui souffrira énormément si on continue à acheter ces terminaux à l’international en importation simple. Donc, on a demandé dans ce cahier des charges pour qu’il y ait des verrous pour que seuls les fabricants puissent soumissionner et une fois un fabricant ou plusieurs sont identifiés, ils seront démarchés et la condition qui leur sera imposée sera de créer des partenariats technologiques avec des fabricants nationaux publics et privés pour les fabriquer en Algérie, ne serait-ce que dans le cadre du montage», a expliqué Mme Faraoun.

Par ailleurs, la ministre s’est félicitée sur le fait que la contrainte du manque de liquidités soit résolue depuis une année et que les guichets soient mieux tenus, tout en reconnaissant, toutefois, la persistance des problèmes liés au manque du personnel dans les guichets et celui des facteurs, lesquels devront être pris en charge dans le cadre d’un plan de recrutement massif élaboré pour l’année en cours. Le projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques a été présenté et examiné en commission à l’Assemblée.

Il devait être présenté en plénière pour vote fin décembre dernier. Appelée à remplacer la loi 2000-2003 qui régit le secteur des TIC en Algérie, la nouvelle loi prévoit entre autres la fin du monopole d’Algérie Télécom sur la boucle locale et l’introduction d’opérateurs alternatifs.

Salima Ettouahria