Lutte contre la cybercriminalité : Hausse sensible des délits électroniques

Faisant face à un véritable phénomène de société, les services de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales ont constaté, durant l’exercice 2017, près de 2.400 délits électroniques, allant de la menace et de la diffamation, jusqu’aux tentatives d’extorsion et du harcèlement.

Le Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité (CPLCIC) relevant de la Gendarmerie nationale a traité 909 affaires liées à la cybercriminalité, au cours de la même période. En établissant un état comparatif, les deux corps constitués ont enregistré 1.800 affaires liées à la cybercriminalité en 2016, dont 1.055 traitées par la police, ce qui représente une hausse de 600 affaires pour 2017.

Selon les mêmes services, le plus gros de ces délits, soit près de 80%, a été enregistré sur les réseaux sociaux, essentiellement «Facebook» qui connaît un engouement populaire certain. La Sûreté nationale à elle seule a traité 1.500 affaires du 1er janvier au 30 septembre, impliquant notamment 54 mineurs.

D’après les chiffres du Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité de la Gendarmerie nationale, l’Algérie compte un peu plus de 29 millions d’internautes, dont 19 millions de «facebookers», en 2017.

Les affaires de cybercriminalité traitées par les deux services de sécurité ont essentiellement trait à l’atteinte à la vie privée des personnes, aux menaces et chantages, à l’apologie du terrorisme, partant du constat que les groupes terroristes passent souvent par Internet pour dénicher leurs futures recrues, au piratage des données et des systèmes informatiques, affaires d’extrémisme religieux, au vol d’identité et escroqueries et à l’incitation de mineurs à la débauche. Dans ce contexte, on apprend que même les villes de l’intérieur du pays sont concernées par ce genre de délits. Pour preuve, 73 affaires liées à la cybercriminalité ont été traitées par les services de sécurité d’Aïn Defla en 2017, soit plus que le double de celles traitées en 2016 (35 affaires), a-t-on appris auprès de la sûreté de cette wilaya.

Il y a lieu de souligner que loin d’être un phénomène nouveau, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) s’intéresse, depuis des années déjà, à ce qui se passe sur internet, et contribue à la réduction des «crimes électroniques», en encourageant les citoyens à déposer plainte et à soulever leurs préoccupations en matière de cybercriminalité. Les services de sécurité ont également mobilisé des brigades pour le suivi des dossiers de plaintes, le contrôle des sites de réseaux sociaux et l'identification des auteurs de ces crimes (usurpation d'identité, escroquerie... ).

Ceci, nonobstant le fait que le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, avait fait état, dernièrement à Alger, d'un plan d'action complémentaire visant à doter les personnels de la Sûreté de moyens technologiques innovants pour lutter efficacement contre toute forme de cybercriminalité, en vue de «garantir un espace électronique sécurisé pour tous».

«La recrudescence de la cybercriminalité a amené les dispositifs internationaux de sécurité à renforcer la coordination et la coopération avec toutes les parties concernées, pour faire face à toutes formes de cette criminalité, de façon à gagner les enjeux et à garantir un espace électronique sécurisé pour tous», a-t-il ajouté.

La recrudescence des crimes cybernétiques — qui ne se limitent pas seulement à attaquer les individus et leurs biens, mais également les systèmes informatiques — a amené «le secteur de la Sûreté nationale à créer un service spécialisé dans la lutte et la prévention contre ces crimes», et à «approuver des programmes de sensibilisation avec les partenaires concernés et la société civile».

Pour lutter efficacement contre ce fléau «transfrontalier», de leur côté, les services de la Gendarmerie nationale, par le biais de son centre (CPLCIC), ont mis en place une stratégie globale articulée, notamment autour de «la prévention, la vigilance et la sécurité numérique».

Néanmoins, selon les services de sécurité combinés, il est primordial de conjuguer tous les efforts, notamment à travers l’implication des familles et des institutions de l’État, en vue de protéger l'enfance et les jeunes en général contre les dangers du cyberespace.

Mohamed Mendaci