Ligne ferroviaire Oran-Alger : mise en circulation de nouvelles voitures

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) mettra en service des rames de voitures réhabilitées sur la ligne Oran-Alger-Oran, dès aujourd’hui à partir de la gare ferroviaire d'Oran, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Il s'agit de la deuxième rame de voitures réhabilitées pour les catégories 1re et 2e classes, et voiture restaurant, a-t-elle précisé. Selon la même source, ceci entre dans le cadre de l'amélioration des prestations de service et de la promotion du transport par trains de grandes lignes.

Pour rappel, la première rame de voitures réhabilitées avait été mise en circulation en mai 2017 sur la ligne reliant Béchar à Oran, permettant de renforcer les trains de nuit.

Le programme de rénovation et de réhabilitation de 202 voitures pour le transport de voyageurs est réalisé au niveau des ateliers de maintenance de Sidi Bel-Abbès, précise la SNTF.

Cette opération est réalisée par des ingénieurs et techniciens algériens, selon les standards internationaux en matière de qualité, visant principalement à renforcer la flotte des trains de voyageurs, ainsi qu'à la remise en circulation des trains quotidiens temporairement suspendus et le lancement de l'exploitation des nouvelles lignes qui seront réceptionnées dans l'avenir, avance la SNTF. (APS)