Après l’intoxication de plus d’une centaine de personnes à Médéa : Contrôle plus strict des crémeries

L’activité des crémeries sera soumise à un contrôle plus strict, après l’intoxication collective enregistrée vendredi à travers plusieurs communes de la wilaya de Médéa, suite à la consommation de lait caillé de qualité douteuse, a annoncé hier le directeur local du commerce.

«La vente et la commercialisation de produits laitiers et dérivés vont être encadrées de manière rigoureuse et permanente, en vue de garantir un produit de qualité aux citoyens et d’éviter la reproduction d’une intoxication d’une telle ampleur», a expliqué M. Haroune Daoudi.

Les services de répression de la fraude et de contrôle de la qualité ont déjà entamé des opérations de contrôle au niveau des crémeries ouvertes au niveau du chef-lieu de wilaya, a-t-il poursuivi.

M. Daoudi a ainsi observé que «ces crémeries, dont le nombre dépasse une centaine, feront l’objet d’un contrôle approfondi, aussi bien sur le plan de l’hygiène que celui de la conformité du lait cru utilisé pour la fabrication de produits dérivés, dans le but de s’assurer de la bonne qualité du produit proposé aux consommateurs».

Plusieurs mesures ont été prises suite à cette intoxication qui a touché plus d’une centaine de personnes, a-t-il affirmé, notant que la première de ces mesures a consisté en l’envoi de prélèvements sur le produit incriminé, en l’occurrence le lait caillé, pour analyse au niveau du laboratoire de répression des fraude d’El-Harrach (Alger), suivi de la fermeture du locaux d’où provenait ce produit. Les services de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ont procédé, en outre, à la destruction d’un stock de plus de mille litres de lait caillé, trouvé à l’intérieur de ce local, a révélé le responsable, ajoutant que ses services sont en attente des résultats d’analyses, pour engager des poursuites judiciaires à l’encontre de ce commerçant. (APS)