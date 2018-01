M. Ould Kaddour, Pdg de Sonatrach, à propos de la loi sur les hydrocarbures : « Une révision totale est envisagée »

Un dossier «lourd», nécessitant du «temps», de l'«attention» et de l'«expertise». C'est ainsi qu'a résumé le Pdg de Sonatrach, dans une déclaration à l'APS, la révision de la loi sur les hydrocarbures précisant qu'«il ne faut pas qu'on se trompe encore une fois». Sonatrach, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et le ministère de l'Energie comptent, dans le cadre d'un groupe de travail, «sortir une nouvelle loi» qui verra le jour, selon les estimations de Ould Kaddour, «avant la fin de l'année 2018». Il promet de tout revoir en allant au-delà des aspects fiscal, légal et contractuel. La nouvelle loi, explique le patron du groupe pétrolier, «doit être une loi qui attire plus d'étrangers et qu'ils puissent travailler». A ce sujet, Abdelmadjid Attar, consultant, expert international en énergie, a déclaré à El Moudjahid que loi de 2006, amendée en 2013, n'a pas permis la multiplication du partenariat en matière de recherche, d'où la nécessité, soutient-il, de rendre le texte plus souple. En un sens de l'adapter au marché pétrolier et ses prévisions. Cette adaptation à l'évolution du marché mondial impose inexorablement, selon M. Attar, la «modification des règles fiscales», en «diminuant certaines charges fiscales, pour permettre aux investisseurs de trouver leur compte», fera savoir l'expert. Pour lui, l'ancienne loi était connue pour sa «rigidité» qui rendait difficile, sinon impossible, la prise de décision au moment opportun ou la conduite des opérations.

Le changement souhaité permettra aux investisseurs de prendre des initiatives en fonction des conjonctures.



Réorganisation de Sonatrach : le projet « toujours en cours »



D'autre part, M. Attar a précisé que l'amendement de la loi pétrolière en 2013 a été fait dans l'objectif de garantie de la sécurité énergétique à long terme au vu de l'épuisement prévu des réserves conventionnelles et la nécessité de recourir tôt ou tard aux réserves non conventionnelles. De son côté, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a expliqué, outre l'engagement d'une réflexion pour réviser la loi sur les hydrocarbures, que la plupart des appels d'offres lancés par l'Algérie pour la recherche et l'exploration pétrolières s'étaient avérés infructueux. Une situation qui «ne peut continuer sans réaction». Et la révision de ladite loi est une des solutions à ce problème d'infructuosité, de façon que, expliquait le ministre, «l'investisseur et l'Algérie soient gagnant-gagnant».

Rappelons que la loi actuelle sur les hydrocarbures, qui date de 2013, a introduit une série de mesures dont un système d'écrémage des superprofits applicable aux bénéficiaires du taux réduit de l'Impôt complémentaire sur le résultat (ICR), ainsi que l'élargissement du contrôle fiscal aux compagnies pétrolières étrangères opérant en Algérie, tout en maintenant l'exercice exclusif par Sonatrach de l'activité transport par canalisations des hydrocarbures et des produits pétroliers. Sur un autre sujet, le Pdg de Sonatrach a rebondi sur la réorganisation du groupe pétrolier, annoncée en octobre dernier, affirmant que ce projet est toujours en cours d'élaboration et se fait de manière «sérieuse», ajoutant «maintenant on veut aller vers le gaz, développer davantage la pétrochimie et importer moins de carburants».

Fouad Irnatene