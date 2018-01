Accord Opep - non-Opep : M. Guitouni satisfait de l’excellent niveau de conformité

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, s’est dit «satisfait de l’excellent niveau de conformité» des 24 pays Opep et non-Opep, ajoutant que les efforts «doivent être poursuivis et intensifiés pour atteindre les objectifs attendus sur les moyen et long termes», a indiqué hier un communiqué du ministère.

Cité par le communiqué, M. Guitouni s’est dit «satisfait de l’excellent niveau de conformité» des 24 pays Opep et non-Opep à leurs engagements pris et consignés dans la déclaration Opep - non-Opep du 10 décembre 2016, a indiqué le ministre à la presse en marge de sa participation à la 7e réunion du comité conjoint de monitoring Opep et non-Opep (JMMC), tenue hier à Mascate (Sultanat d’Oman). Le niveau de conformité a ainsi atteint le «niveau record» de près de 129% durant le mois de décembre dernier. Il était de 87% en janvier 2017, selon le document. A cet effet, le ministre a relevé que «les efforts conjoints des pays ont permis de contribuer très fortement à la stabilisation et à l’équilibre des marchés pétroliers». Ces efforts, a-t-il ajouté, «doivent être poursuivis et intensifiés pour atteindre les objectifs attendus sur les moyen et long termes». M. Guitouni a, par ailleurs, indiqué que les stocks de pétrole ont baissé de façon «significative» passant de 300 millions de barils à 118 millions de barils et que le marché a répondu positivement à l’effort collectif, ce qui témoigne de l’efficacité des mécanismes mis en œuvre par les 24 pays Opep et non-Opep et de la crédibilité de leur démarche. Poursuivant sa déclaration, le ministre s’est dit également «satisfait» de la convergence des points de vue et de la «bonne» coordination qui caractérise les relations entre pays Opep et non-Opep. Il a également mis en avant le rôle déterminant de l’Algérie, à travers le concours décisif du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «qui a rendu possible l’historique Accord d’Alger du 28 septembre 2016 et dont a découlé la réussite de tout le processus actuel». A noter, la 8e réunion du JMMC aura lieu en Arabie saoudite en avril 2018, a précisé le communiqué. (APS)



Opep / non-Opep

Ryadh appelle à un « cadre de coopération » à long terme

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a appelé hier à l'établissement d'un «cadre de coopération» à long terme entre les pays de l'Opep et non-Opep pour soutenir les prix du brut. Cet accord à long terme n'impliquera pas nécessairement les mêmes quotas de production que ceux en vigueur actuellement. Parlant à la presse avant une réunion ministérielle Opep/non-Opep à Mascate, le ministre saoudien de l'Energie, Khaled Al Faleh, a déclaré : «Nous ne devons pas limiter nos efforts (à des quotas de production) en 2018. Nous devons parler d'un cadre pour notre coopération à long terme». Il s'agit de «prolonger au-delà de 2018 le cadre que nous avons établi, c'est-à-dire la déclaration de coopération» entre pays producteurs de l'Opep et pays non membres du cartel comme la Russie, a-t-il indiqué. C'est la première fois que Ryadh, chef de file de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), appelle explicitement à une extension de l'accord sur les quotas de production avec les pays non Opep. Cet accord a permis de faire remonter les prix du baril à environ 70 dollars et de stabiliser le marché en 2017, après la dramatique chute des cours entamée en 2014. Selon M. Faleh, «cela ne veut pas dire nécessairement qu'il faut s'en tenir au baril près» à l'accord conclu fin 2016. Le cadre de coopération visera à assurer les producteurs, les investisseurs, les consommateurs et la communauté internationale que l'accord «est là pour rester», a ajouté le ministre saoudien.

Il s'agira de faire savoir que «nous allons travailler ensemble, pas seulement les 24 pays (signataires de l'accord : 14 Opep et 10 non-Opep), mais aussi inviter de plus en plus de participants», a-t-il dit.

Pétrole

Le Congo souhaite rejoindre l'OPEP

La République du Congo souhaite rejoindre l’Organisation des pays exportateurs du pétrole (OPEP), a rapporté l’agence britannique Reuters, citant le gouvernement de Brazzaville. Le gouvernement congolais a déposé une demande pour devenir membre de l’OPEP pour «placer le pays au rang des leaders mondiaux, porteurs de propositions dans les négociations internationales», selon un communiqué de la présidence du Congo, repris par le média britannique. La demande du Congo pour adhérer à l’OPEP est soutenue par l’Arabie saoudite, le plus grand producteur de l’Organisation, selon la même source, qui précise que le ministre des Affaires étrangères saoudien, Adel al-Jubeir, avait exprimé son soutien à cette initiative lors d'une visite qu’il a effectuée à Brazzaville le 8 janvier. Si cette candidature est acceptée par les membres de l’OPEP, le Congo deviendra le septième pays africain à rejoindre l’Organisation, après notamment le Gabon en 2016 et la Guinée Equatoriale en 2017.