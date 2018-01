Congrès du dialogue syrien : Les listes des participants en passe d'être finalisées

La Russie, l'Iran et la Turquie ont globalement convenu des listes des participants attendus au Congrès national de dialogue syrien prévu les 29 et 30 janvier à Sotchi (Russie), a indiqué samedi l'envoyé spécial du président russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev, après des consultations avec l'Iran et la Turquie.

«La question clé que nous avons évoquée est celle relative au Congrès du dialogue national syrien», a déclaré Alexandre Lavrentiev, ajoutant que «la réunion a été couronnée de succès» et qu'il faudrait maintenant «finaliser tout le travail. Ce qui pourrait prendre un jour ou deux au maximum». Moscou est intéressé par la participation de Staffan de Mistura, envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, au Congrès du dialogue national syrien à Sotchi, a indiqué par ailleurs, le représentant spécial du président russe pour le règlement syrien. «Nous travaillons dans ce sens (...) Nous voulons que la représentation de l'ONU au forum soit au plus haut niveau possible, et nous espérons que le Secrétaire général de l'ONU dépêchera à Sotchi l'envoyé spécial Staffan de Mistura, qui pourrait participer à l'ouverture de l'événement», a affirmé Lavrentiev. La situation sur le terrain en Syrie ne devrait pas affecter le Congrès du dialogue national syrien, qui doit être convoqué dans la station balnéaire russe de Sotchi, a déclaré Alexandre Lavrentiev. «La situation sur le terrain, sur le champ de bataille dans certaines régions syriennes reste assez tendue», a t-il dit. «Cependant, dans l'ensemble, cela ne devrait en aucun cas avoir d'impact sur les résultats du Congrès.» Par ailleurs, M. Lavrentiev a indiqué que les troupes américaines n'ont pas le droit de rester en Syrie sans l'aval de Damas. «Notre position est claire : les troupes américaines ne doivent pas rester sur le territoire d'un pays souverain sans son accord, car cela pourrait avoir un impact négatif sur le Congrès (pour le dialogue national syrien, ndlr). D'autant plus que nous attentons les Etats-Unis, en leur qualité de membre permanent du Conseil de sécurité (de l'Onu, ndlr(, au forum de Sotchi en tant qu'observateur», a-t-il fait remarquer. Alexandre Lavrentiev avait précédemment déclaré que le forum de Sotchi, appelé à lancer l'élaboration d'une nouvelle Constitution syrienne, accorderait la parole à tous les participants, aussi bien au gouvernement qu'à l'opposition, tant intérieure et extérieure qu'armée.



Des soldats turcs sont entrés dans la région d'Afrine

Des soldats turcs sont entrés hier dans la région d'Afrine, dans le nord de la Syrie, au deuxième jour d'une vaste offensive contre une milice kurde, a affirmé le Premier ministre Binali Yildirim. Cité par l'agence de presse Dogan, M. Yildirim a déclaré que des militaires turcs étaient entrés à 11H05 (08H05 GMT) dans la région d'Afrine, contrôlée par les Unités de protection du peuple (YPG), depuis le village frontalier de Gülbaba. Selon l'agence de presse étatique Anadolu, les soldats turcs progressent dans la région d'Afrine en compagnie de combattants syriens formés par Ankara. «L'opération Rameau d'olivier se déroule comme prévu, l'offensive terrestre a commencé», a indiqué l'armée turque dans un communiqué hier. L'armée turque a lancé samedi une vaste opération dans la région d'Afrine, multipliant les frappes aériennes et les bombardements d'artillerie contre les positions des YPG, une milice kurde classée «terroriste» par Ankara, mais soutenue par Washington. M. Yildirim a indiqué que l'objectif de l'opération, baptisée «Rameau d'olivier», était d'établir une «zone de sécurité» d'une profondeur de 30 km à partir de la frontière. La Turquie accuse les YPG d'être la branche en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classée «terroriste» par Ankara et ses alliés occidentaux qui mène une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984. Mais les YPG sont aussi l'épine dorsale des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par les Etats-Unis pour combattre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech) dans le nord de la Syrie. Une source au sein du ministère des Affaires étrangères syrien cité par l'agence de presse officielle Sana, à «condamné fermement la brutale agression de la Turquie sur Afrine, qui est une partie intégrante du territoire syrien».