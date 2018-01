Médecin de famille : Vers le retour ?

L'intégration du médecin de famille dans le système de santé est une nécessité absolue, estiment des experts à l'Organisation mondiale de la santé. Ces médecins, qui soignent tous les membres de la famille, du grand-père au tout dernier, qui savent aussi écouter et avec lesquels les confidences se font facilement.

«Les spécialistes n’ont que des contacts ponctuels avec le patient, il n’y a que dans la médecine de famille que l’on peut accompagner quelqu’un pendant 10 ou 20 ans», nous dira ce médecin généraliste, qui exerce depuis plus de 34 ans. Ce médecin de famille que les plus chanceux d’entre nous ont dû connaître… Cette figure chargée de symboles, de souvenirs d’enfance et d’émotions intenses, qui nous a vu naître et qui connaît le moindre de nos maux, n’hésitant pas à se déplacer chez nous pour le moindre petit bobo... sera bientôt intégré dans le système national de santé. En effet, la nouvelle loi sur la santé précise l’instauration d’un médecin de référence, ou ce qui est connu sous l’appellation de « médecin de famille ». Ce médecin de référence est le médecin généraliste, pour ne recourir aux médecins spécialistes qu’en cas d’urgence, et ce, « dans le but d’assurer un bon suivi du dossier du malade, dans le cadre d’un système intégré, où le secret médical est préservé ». Le plus souvent, le médecin généraliste voit toujours les mêmes malades, ce qui permet de suivre rigoureusement leur état de santé. Il doit avoir le sens du contact humain, être à l’écoute de ses patients et être attentif à leurs problèmes de santé. Aujourd’hui, ces médecins de famille sont devenus rares, convoités et très souvent introuvables. De moins en moins de jeunes médecins aspirent à une carrière de médecin de famille. « Être médecin de famille, ou généraliste, a perdu de son lustre. C’est un métier dévalorisé qui n’attire plus», nous dira cette jeune médecin, ayant fraîchement décroché son diplôme. Pourtant, le nouveau système de santé, tel que voulu par les décideurs, repose essentiellement sur le médecin de famille ou le généraliste, qui sera conventionné avec la Sécurité sociale. Ce dispositif de conventionnement du médecin traitant permet notamment une meilleure organisation du recours au système d’offre de soins, une amélioration du suivi médical des assurés sociaux et de leurs ayants droit, ainsi que le développement d’un partenariat médecins-sécurité sociale pour la promotion de la qualité des soins et la rationalisation des dépenses de santé. L’assuré social pourra choisir un médecin généraliste conventionné comme médecin traitant de famille. Pour ce qui est de la carte Chifa, elle est mise gratuitement à la disposition du médecin conventionné, une clé de professionnel de la santé et un logiciel d’exploitation (ChifaMed). Le médecin conventionné, qui reçoit une formation gratuite auprès de la Sécurité sociale pour l’utilisation de ce logiciel, bénéficie aussi de la maintenance gratuite, assurée par la CNAS, des instruments permettant l’utilisation du système Chifa. Ces mesures entrent dans le cadre de la poursuite du programme de développement du système de sécurité sociale, dont l’un des axes majeurs est l’amélioration continue de la qualité des prestations des organismes de sécurité sociale et l’élargissement du système du tiers payant.

«Je crois personnellement que la seule façon d'augmenter rapidement l'offre de service dans le domaine de la médecine familiale est de permettre la pratique mixte. Ainsi, le médecin pourra à la fois travailler en cabinet privé avec des conditions plus intéressantes et poursuivre la pratique en milieu hospitalier. On réussira de cette manière à redorer le blason de cette médecine en perte rapide de vitesse», estime un médecin installé à son propre compte, après avoir exercé durant des années dans les hôpitaux. Qui n’a pas vécu cette scène où un inconnu, apprenant que vous êtes médecin et s’enquérant de votre spécialité, exprime une déception à peine voilée, lorsque vous lui dites que vous êtes médecin généraliste ? Plusieurs facteurs ont certainement contribué à cette décadence, parmi lesquels le niveau d’éducation généralement plus élevé de la population et l’accès à l’Internet. Néanmoins, il y a lieu de se demander si les médecins de famille n’ont pas contribué, eux-mêmes, au déclin de leur profession en délaissant la place qui leur avait été léguée par leurs prédécesseurs.

Farida Larbi