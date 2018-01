Décès hier à Alger de l’universitaire : Zahir Ihaddaden

L'universitaire, moudjahid et ancien journaliste, Zahir Ihaddaden, est décédé, hier à l'hôpital Aïn Naâdja d'Alger. Il sera inhumé aujourd’hui, après la prière du Dohr, au cimetière El-Alia.

Zahir Ihaddaden, décédé hier, à l’âge de 89 ans, après un parcours de militant et d’intellectuel consacré entièrement à sa patrie, constitue un exemple à la fois de persévérance, de dévouement et de rigueur. Son engagement précoce au sein du mouvement national a été total puisqu’il adhère, très tôt, au PPA-MTLD, contribue à la création de l'Union des étudiants musulmans d'Afrique du Nord (en 1953), et se retrouve, durant la guerre de Libération, parmi l’équipe restreinte qui a confectionné Résistance algérienne puis El Moudjahid, à Tétouan et à Tunis, deux titres emblématiques de la Révolution algérienne. A l’indépendance, il ne se contente pas d’être toujours disposé et disponible mais prend des initiatives allant dans le sens d’une édification d’une société ancrée dans son authenticité et ouverte sur la modernité. C’est ainsi qu’il devient un pilier du secteur de l’information en tant qu’enseignant et en tant que directeur de l’Ecole nationale supérieure de journalisme avant qu’elle ne devienne Institut national des sciences de l’information mais aussi et surtout en tant que chercheur. Ses ouvrages sur la presse algérienne avant et après l’indépendance sont des références. Modeste et motivé, même après sa retraite, son activité est toujours aussi dense avec la même préoccupation majeure, être au service de son pays. C’est ainsi qu’il continue à questionner notre histoire nationale, par des écrits et des ouvrages, n’hésitant pas un seul instant, quand on le sollicite, à apporter son témoignage sur des événements qu’il a vécus, à s’impliquer par des conférences ou des interventions écrites.

Sa contribution au numéro spécial, sorti il y a deux ans, à l’occasion du soixantième anniversaire d’El Moudjahid, dont il retrace avec force détails la période allant de 1956 à 1962, demeure une relation d’un grand intérêt scientifique et historique. A un âge avancé, il a tenu, malgré la maladie, a livré un ultime ouvrage qui devrait paraître ces jours-ci. Intitulé Itinéraire d’un militant, l’homme revient sur son propre cheminement, familial, d’étudiant, de journaliste résistant, de pédagogue, d’historien de la presse algérienne, d’intellectuel sensible et passionné par toutes les questions qui se posent à la société ou que la société se pose.

En le perdant, l’Algérie perd un homme d’une grande sincérité qui lui était entièrement dévoué.

Achour Cheurfi

PARCOURS EXCEPTIONNEL

Originaire de Toudja, né le 17 juillet 1929 à Sidi Aïch, dans la wilaya de Bejaia, au sein d’une famille dont le père Si Mohamed était cadi-notaire. Il fait ses études à l’école primaire de la ville et en 1937, la famille suit le père nommé à Taher, près de Jijel, où le jeune Zahir poursuit ses études jusqu’en 1943. Sa vie est alors partagée entre Taher et Toudja et sa scolarité en a souffert. Malgré cela, il obtient le certificat d’études à Bejaïa en 1943 et sans activité entre 1943 et 1946 à cause de la Seconde Guerre mondiale, il en profite pour apprendre le Coran et les rudiments de la langue arabe, avant de s’inscrire à la médersa de Constantine où, après quatre ans, il obtient son diplôme en 1950. Après concours, il passe deux ans à l’Institut des études supérieures islamiques. Mais parallèlement à ses études, le jeune Zahir active au sein du PPA clandestin et mène une vie active de militant nationaliste dévoué. En 1952, il rejoint la faculté des lettres d’Alger où il obtient sa licence d’arabe. Professeur, il enseigne à Miliana, mais en 1956, arrêté et relâché en raison de ses activités au sein du FLN, il part à Marseille puis à Paris où son frère Abdelhafid, étudiant à l’Ecole des Arts et Métiers préparait un diplôme d’aéronautique. A Paris, il essaye de prendre de nouveau attache avec le FLN avant de rallier Tunis en septembre 1956 puis Rabat (Maroc) où Si Allal (Thaalibi) l’oriente vers le journal du FLN La Résistance algérienne qui venait d’être lancé à Tétouan avec, entre autres, Ali Haroun, Hocine Bouzaher, Sadek Moussaoui et Si Ahmed Layadi. En 1957, il participe à la relance à Tétouan du n° 8 d’El Moudjahid qui paraissait clandestinement à Alger. L’équipe s’était agrandie avec la venue d’un nouveau responsable du journal, Réda Malek. Le lancement s’effectue par Ben Khedda et Saâd Dahlab, membres du CCE. L’équipe de Résistance algérienne à Tunis les rejoints en les personnes de Frantz Fanon et Mohamed El Mili. Rédacteur du journal El Moudjahid de 1958 à 1962, à l’indépendance, il est nommé professeur d’arabe au lycée El Idrissi, où il exerce durant deux années avant de contribuer, avec Bensalem, vieux militant de l’UDMA, à la création de l’Ecole normale supérieure de Kouba en 1963.

Zahir Ihaddaden a été parmi les premiers enseignants de l’Ecole nationale supérieure du journalisme avant d’en assumer la direction jusqu’en 1976, date à laquelle il rejoint Paris II pour préparer son doctorat d’Etat en sciences politiques.

De retour à Alger, il enseigne à l’Institut des sciences de l’information jusqu’à la retraite en 1993.

Avec l’ouverture politique et l’avènement du multipartisme, dans le dur contexte du début des années 1990, il se sent interpellé alors et tente l’expérience, avec, entre autres, Tahar Gaïd, Abderrahmane Benhamida, Mahfoud Keddache et Benyoucef Ben Khedda, expérience d’un mouvement politique, le parti «Oumma» en référence au journal de l’Etoile nord-africaine paru en 1930. Mouvement politique inspiré de la religion musulmane, ce dernier ne trouva pas sa place au moment où l’islamisme politique voulait monopoliser la scène par tous les moyens. Cela ne l’a nullement coupé du travail et de la recherche puisqu’il n’a pas cessé d’écrire. Parmi ses ouvrages les plus connus, son Histoire de la presse indigène des origines jusqu’en 1930 (1978) qui est sa thèse de troisième cycle, fera date. Mais d’autres ouvrages comme La presse écrite algérienne, de 1965 à nos jours (1985), Bejaïa à l’époque de sa splendeur ; L’histoire des colonisés du Maghreb constituent des références.

Membre de l’Autorité de l’audiovisuel, Zahir Ihaddaden décède le samedi 20 janvier 2018 des suites d’une longue maladie à l’âge de 89 ans.

C. A.

Condoléances

M. Djamel KAOUANE,

Ministre de la Communication

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, qui a accueilli avec consternation et tristesse la nouvelle du décès du moudjahid et de l’homme de presse, Zahir Ihaddaden, journaliste de Résistance algérienne et d’El Moudjahid durant la guerre de Libération nationale, membre de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), tient à présenter ses sincères condoléances à l’ensemble de sa famille et assure ses proches, en cette douloureuse circonstance, de son soutien effectif et de toute sa compassion.

Il prie Allah d’agréer le défunt et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« A Allah nous sommes et à Lui nous retournons ».



Le ministre des Moudjahidine :

« Un symbole du nationalisme »

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a rappelé son parcours militant durant la guerre de Libération nationale. Tout en considérant qu'avec le décès de ce moudjahid l'Algérie perd un symbole du nationalisme et un leader dans le domaine du savoir et de la science. «Avec la disparition de ce brillant chercheur, cet intellectuel avant-gardiste et éducateur, qui a voué sa vie au service de sa nation et qui s'est acquitté de son devoir (...) l'Algérie perd un journaliste chevronné et un chercheur authentique qui a enrichi la bibliothèque scientifique avec des ouvrages et des recherches solides», a ajouté le ministre.



Le Président de l’ARAV :

« Abnégation et sagesse »

Dans un message de condoléances à la famille du défunt, le président de l'ARAV a rappelé le «parcours exceptionnel» de Zahir Ihaddaden dans la «construction de l'édifice de la presse, de l'information et de l'audiovisuel dans notre pays et son apport à l'Université algérienne à travers ses nombreux ouvrages dans le domaine de l'histoire et de l'information», soulignant que tout au long de sa carrière, il a fait montre d'«abnégation et de sagesse».