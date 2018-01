7e Réunion des parlements des états membres du dialogue 5+5 : Relever les défis communs

Les travaux de la 7e réunion de haut niveau des Parlements du groupe de dialogue de l’ouest de la Méditerranée (5+5) ont débuté, hier au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, à Club-des-Pins (Alger). Organisée par les deux chambres du Parlement, en collaboration et en coordination avec l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), sur le thème «L’ouest de la Méditerranée : consolidation du développement socioéconomique global, partagé et durable pour relever les défis communs à la région», cette réunion intervient à la veille de la tenue de la 14e réunion des ministres des Affaires étrangères de ces pays.

Les participants à cette réunion ont souligné la nécessité de bannir toutes les contraintes qui entravent le développement d’une meilleure coopération dans la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, tout en mettant l’accent sur l’importance de la sécurité en tant que moteur du développement dans la région. Pour ces parlementaires, l’instabilité mène à l’extrémisme et au terrorisme, premiers soucis de sécurité des pays de la région, d’où la nécessité de bannir tous les obstacles qui entravent la coopération dans la lutte contre le terrorisme et autres fléaux similaires.

Dans son intervention, le vice- président de l’APM, M. Tahar Kellil, a mis l’accent sur trois axes principaux. Le premier se rapporte à cette urgence d’enclencher une dynamique de développement durable dans l’espace méditerranéen.

Le deuxième traite de la responsabilité commune des Etats relevant de cette même sphère régionale à répondre aux aspirations de la jeunesse. Ce qui constitue, explique l’orateur, une condition sine qua none pour asseoir la stabilité. Le troisième et dernier axe est plutôt à connotation politique, soit le respect de la souveraineté des Etats et leur intégrité territoriale.

En attestent « les profondes réformes initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui ont été appliquées par les pouvoirs publics, qui ont, à maintes reprises, affiché leur détermination à les poursuivre, nonobstant la chute des prix du pétrole », dira M. Tahar Kellil.

L’Algérie a appelé à faire face aux menaces du terrorisme et du crime organisé auxquelles sont confrontés les pays de la Méditerranée occidentale, dans le cadre d’une vision commune multidimensionnelle. Le vice-président de l’APM, Taher Kellil, a affirmé que les défis actuels, à l’instar du développement, le transfert de la technologie, la réalisation des aspirations de la jeunesse, ainsi que la lutte contre l’extrémisme violent, le terrorisme, la migration clandestine, le crime organisé, exigent des États du Dialogue 5+5N l’adoption «d’une vision commune, cohérente et multidimensionnelle». Il a souligné l’impératif d’œuvrer pour «un règlement pacifique des crises et conflits, en évitant l’option militaire destructrice et en respectant la souveraineté nationale des États».

De son côté, le président de l’APM, Pedro Roque, a souligné dans son intervention l’importance que revêt le dialogue régional entre les pays des deux rives de la Méditerranée. « Ces voisins font face à des défis similaires qui nécessitent une coopération afin de trouver les solutions appropriées. Une coopération plus étroite entre nos Parlements signifie le renforcement de la sécurité, la stabilité et la prospérité des citoyens de nos pays », a-t-il dit. Le même intervenant a rappelé que la région méditerranéenne est confrontée à un certain nombre de défis critiques, en particulier, la crise syrienne et le conflit prolongé entre Israël et la Palestine. Il cite également les problèmes qui persistent dans la sous-région de la Méditerranée occidentale, « dont beaucoup, précise-t-il, sont liés aux grandes tendances régionales, telles que l’instabilité politique en Libye, les migrations massives du Sahel, le terrorisme mondial, le retour des combattants étrangers, le chômage élevé et l’adaptation aux changements climatiques ». Aussi, « en tant que parlementaires, nous devons non seulement engager des discussions avec les collègues des pays voisins, mais aussi travailler ensemble sur des projets communs pour veiller à ce que nous adaptions une législation efficace au sein de nos Parlements nationaux », a-t-il recommandé. Pour sa part, le secrétaire général de l’APM, Sergio Piazzi, a mis en avant l’importance du Forum parlementaire méditerranéen qui, dira-t-il, « constitue l’un des instruments de coordination les plus efficaces entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée ».

Il a également souligné la nécessité d’assurer la continuité du dialogue parlementaire au fil des années, ce qui serait en mesure de fournir à ses membres des informations actualisées et à jour en vue de la préparation de ses réunions et débats. Le haut fonctionnaire a mentionné également l’émergence de deux nouveaux acteurs avec des mandats dans le secteur de la défense en Méditerranée, faisant ainsi référence à la nouvelle puissance militaire unifiée de l’Union européenne et au Commandement sud de l’OTAN qui a établi un centre de coordination méditerranéen et africain à Naples, en Italie. Au cours de leurs travaux, les participants à cette réunion évoqueront plusieurs chapitres liés étroitement au thème principal, à l’image des défis sécuritaires, économiques et sociaux dans l’Ouest de la Méditerranée.

Salima Ettouahria

M. Messahel reçoit le secrétaire général de l’UMA...

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu le secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA), M. Taieb Baccouche.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette audience, M. Baccouche a indiqué qu’il s’était entretenu avec M. Messahel sur «la réalité de l’UMA et ses défis actuels».

«Nous avons échangé les vues sur cette question et sommes parvenus à la nécessité de promouvoir l’action maghrébine commune», a-t-il précisé.

... son homologue mauritanien...

M. Abdelkader Messahel, s’est entretenu avec son homologue mauritanien, Isselkou Ould Ahmed Izid Bih. Les deux ministres ont, à cette occasion, examiné l’agenda retenu pour la conférence des ministres des Affaires étrangères du Dialogue 5+5, qui se tiendra aujourd’hui à Alger, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères. Les deux chefs de la diplomatie algérienne et mauritanienne se sont félicités de la «qualité» des consultations politiques régulières entre les deux pays, ainsi que du partenariat économique bilatéral «qui a connu une nouvelle dynamique ces derniers mois à la faveur notamment de l’ouverture d’un point de passage algéro-mauritanien», ajoute-t-on de même source. Par ailleurs, les deux ministres ont évoqué les préparatifs du prochain sommet de l’Union africaine «en vue de la coordination des actions».

... et son homologue tunisien



Il s'est également entretenu avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemais Jhinaoui. Au cours de cet entretien, les chefs de la diplomatie des deux pays ont examiné l'agenda et la thématique de la réunion des 5+5, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères, ajoutant que les deux ministres se sont félicités du niveau de représentation des membres de ce format de concertation. (APS)

terrorisme et immigration clandestine

Plaidoyer pour la promotion de la coopération

Les participants à la 7e réunion de Haut niveau des parlements des États membres du Dialogue 5+5 ont appelé, hier à Alger, à promouvoir la coopération internationale, pour faire face aux phénomènes du terrorisme, de l’extrémisme violent et de l’immigration clandestine.

Ainsi, les participants ont affirmé, dans leurs recommandations, qu’«une approche fragmentée pour lutter contre ces phénomènes ne peut pas aboutir», appelant à «la promotion de la coopération internationale, plus particulièrement en matière pénale, tout en respectant l’État du droit et les droits de l’homme». La réunion a, dans ce contexte, recommandé la mise en place, entre les pays du Dialogue 5+5, et en coopération avec l’ONU, d’une «stratégie globale» pour prévenir et lutter contre l’immigration clandestine, l’extrémisme violent et le terrorisme, «pour couvrir tous les aspects liés à la lutte contre ces phénomènes». Les pays de la Méditerranée «n’arriveront pas à résoudre la question de l’immigration clandestine, de l’extrémisme violent, de la radicalisation et du terrorisme, sans que des solutions géopolitiques soient trouvées au Sahel, en Libye et au Moyen- Orient», ont-ils indiqué, ajoutant que «sans la résolution du conflit israélo-palestinien, aggravé par la récente décision de l’administration américaine de transférer son ambassade à El- Qods occupée, l’extrémisme violent continuerait à prospérer».

Ils ont réitéré leur soutien «à la solution à deux États, dans le respect du Droit international». Par ailleurs, les parlementaires ont relevé que l’intervention militaire étrangère en Libye «a été un facteur de déstabilisation de la région», soulignant l’importance de «préserver l’intégrité territoriale de la Libye, ainsi que de sa souveraineté nationale», et que la solution au conflit libyen «doit être politique, et non pas militaire, sous la base des accords signés sous les auspices des Nations unies».

Au plan économique, la réunion a, notamment mis en exergue l’importance du renforcement de la coopération au niveau international et des échanges économiques et commerciaux Nord-Sud et Sud-Sud, y compris la libre circulation des personnes et des biens.

Les participants ont également appelé à plus d’investissements et de financements, «afin de soutenir les PME, moteur de l’économie de la région, ainsi que les infrastructures indispensables dans de nombreux de secteurs, comme les transports, l’énergie et le commerce», soulignant la nécessité de «développer une approche régionale positive de la migration, à travers la promotion des opportunités de formation en faveur des réfugiés qui se sont établis dans la région». Concernant les défis sociaux, la réunion a notamment appelé à investir dans l’éducation «comme moyen pour contrer le fanatisme et le terrorisme», à soutenir la place des femmes, la culture et la liberté d’expression, combattre les inégalités sociales et à assurer des conditions de travail décentes pour tous.

Les parlementaires ont estimé nécessaire l’organisation d’un atelier dédié à un «échange structuré» des meilleurs pratiques, «afin de partager les expériences de chaque pays dans des domaines spécifiques tels que la déradicalisation». Les recommandations de cette réunion seront soumises à l’appréciation des ministres des Affaires étrangères des pays membres du Dialogue 5+5 qui se réuniront aujourd’hui à Alger. (APS)