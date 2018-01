Mme Eddalia en Tunisie

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, effectuera, les 22 et 23 janvier, une visite de travail en Tunisie, à l'invitation du ministre tunisien des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a indiqué hier un communiqué du ministère. Cette visite s'inscrit dans le cadre «des relations de coopération et d'échange entre les deux pays dans le domaine de la protection sociale, ainsi que dans les domaines de la protection et de la promotion de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées, notamment la mise en œuvre des conventions conclues entre les deux pays dans les domaines précités», précise la même source.

«La mise en œuvre du programme exécutif de la convention bilatérale dans le domaine de la protection sociale pour les années 2014/2016 a été prolongée jusqu'à 2019» rappelle le ministère, «Et en vertu de la même convention, un comité sectoriel conjoint a été créé pour le suivi de la mise en œuvre du plan d'action du programme exécutif, dont la première réunion s'est tenue à Tunis les 19 et 20 septembre 2016». À cet égard, outre l'entretien qu'elle aura avec M. Trabelsi, Mme Eddalia aura des entretiens avec son autre homologue, à savoir la ministre chargée de la Femme, de la Familles et de l'Enfance, Naziha Laabidi, pour aborder «l'état des relations de coopération bilatérale dans les domaines y afférents et les perspectives de leur renforcement et leur développement». La ministre effectuera également des visites dans certains établissements et centres relevant des secteurs suscités, afin de s'enquérir «des différents programmes et mission qui leur sont assignés», ajoute le communiqué. (APS)