Algérie - Nigeria : AGIR ENSEMBLE

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, Geoffrey Onyeama, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministère. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, ajoute la même source.

La visite de M. Onyeama, qui entre dans le cadre du renforcement des relations stratégiques qui existent entre l'Algérie et le Nigeria, constitue une occasion de faire le point sur la coopération multiforme et d'examiner les voies et moyens de donner une nouvelle impulsion aux relations fortes et denses entre les deux pays, telles que définies par les Chefs d'État algérien et nigérian, notamment à travers la tenue de la 4e session de la Haute commission bilatérale de coopération.

La visite, qui intervient, également, à la veille de la 30e session du sommet de l'Union africaine, permettra aux deux parties de se concerter sur les principaux points à l'ordre du jour de cette session, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé qui minent cette région.



M. Messahel tient une séance

de travail avec son homologue nigérian



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a tenu, hier à Alger, une séance de travail avec son homologue nigérian, Geoffrey Onyeama, qui effectue une visite officielle de trois jours en Algérie. La séance de travail s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères, en présence des membres des deux délégations.



Redynamiser les relations bilatérales



L'Algérie et le Nigeria ont exprimé leur «volonté» de redynamiser les relations bilatérales et de «densifier» leur coopération dans les différents domaines, à l'occasion de la séance de travail ayant réuni, hier à Alger, le ministres des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, et son homologue nigérian, Geoffrey Onyeama. «Nous aimerions vraiment renforcer nos relations à tous les plans, notamment en matière de sécurité, de gouvernance, d'économie et d'infrastructures», a indiqué M. Onyeama, dans une déclaration à la presse, à l'issue de sa réunion avec M. Messahel.

Il a plaidé, à ce propos, pour la réactivation de la Haute commission bilatérale de coopération entre les deux pays. «Nous allons voir avec nos Chefs d'État, la possibilité de réorganiser la structure de ce comité mixte, pour traiter toutes les questions et les objectifs que nous cherchons, pour nous rapprocher davantage et établir une coopération gagnant-gagnant», a-t-il expliqué. M. Onyeama a ajouté que sa rencontre avec M. Messahel avait porté également sur la concertation politique entre les deux pays au niveau continental et international, en vue de prendre des «positions communes», aussi bien au sein de l'Union africaine (UA) qu'aux Nations unies.

«Les questions sécuritaires et la lutte contre le terrorisme ont été également évoquées, vu que les deux pays sont confrontés au terrorisme», a-t-il ajouté, soulignant l'importance d'échanger les expériences en la matière.

Au plan économique, le ministre nigérian a précisé que les discussions ont permis d'évoquer les projets de gazoduc, la route transsaharienne et celui de la fibre optique devant relier les deux pays, les considérant de «très importants» pour le renforcement de la coopération bilatérale. Des projets qui «entrent dans cette vision d'une Afrique plus intégrée à même de faciliter la coopération pour le développement du continent», a-t-il dit.



Plus de vingt accords lient les deux pays...



Pour sa part, M. Messahel a affirmé que sa réunion avec son homologue nigérian a été «très importante et fructueuse, dans la mesure où elle a permis aux deux parties de faire une large évaluation de la coopération bilatérale». «Nous avons passé en revue pratiquement toute la coopération, notamment dans ses aspects juridiques», a-t-il affirmé, rappelant l'existence de «plus de vingt accords qui lient les deux pays». «Il est temps de mettre en œuvre tout ce qui a été décidé par les Chefs d'État des deux pays», a-t-il souligné.

Évoquant la Haute commission bilatérale de coopération, M. Messahel a expliqué que les deux pays allaient «repenser le format de cette grande commission mixte». Il a relevé, à cet égard, qu'il s'agit d'«une volonté partagée de donner un aspect particulier à la coopération bilatérale algéro-nigériane».



... à l’exemple du gazoduc ou de la transsaharienne qui a enregistré des avancées



M. Messahel a indiqué, en outre, que la réunion a été une occasion pour évoquer «les projets structurants qui lient l'Algérie au Nigeria, à l'exemple du gazoduc ou de la transsaharienne qui a enregistré des avancées».

Dans le même contexte, le ministre des Affaires étrangères a fait part d'autres perspectives de coopération économique entre l'Algérie et le Nigeria, précisant que «des rencontres ont déjà eu lieu dans ce cadre, et des accords ont été signés entre les Chambres de commerce des deux pays, outre les visites effectuées de part et d'autre par les hommes d'affaires des deux pays, l'objectif étant de créer cette densité des relations entre les deux pays», a-t-il fait valoir.



Sécurité, migration et trafic en tous genres : une grande coordination se met en place



Par ailleurs, les deux parties ont «discuté de la situation au plan régional du fait, notamment, que les deux pays partagent le même espace et qui font face à des défis communs en ce qui concerne la sécurité, et face à la migration et le trafic en tous genres», a-t-il indiqué. «Là aussi, une grande coordination est en train de se mettre en place entre l'Algérie et le Nigeria», a-t-il précisé. Au plan continental, M. Messahel a indiqué avoir discuté avec son homologue nigérian de «la question du Sahara occidental, le Sud-Soudan, le conflit en Libye et la situation au Mali», mettant en avant une «convergence de vues sur ces questions, et une coordination qui doit se faire en marge du prochain sommet de l'UA». Au plan international, les discussions ont porté sur «la situation dans le monde arabe, aussi bien en Syrie, qu'au Yémen ou en Irak», a-t-il ajouté. «L'Algérie et le Nigeria, à chaque fois qu'il y a une occasion, nous nous concertons et nous nous échangeons les points de vues et nous agissons ensemble, et c'est ce qui est important», a souligné le ministre des Affaires étrangères. (APS)