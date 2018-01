USM Alger 1 - NA Hussein Dey 2 : Le Nasria plus efficace

Le NAHD ne réussit visiblement pas à l'USMA. Dans le derby algérois, disputé hier au stade du 5-Juillet, les camarades de Gasmi ont pris le meilleur sur leurs homologues unionistes.

Les Sang et Or ont disposé des gars de Soustara par le score net et sans bavure de 1 à 2. Les joueurs du coach Hamdi, qui retombent ainsi dans leurs travers, ratent l'occasion de se hisser à la seconde place du classement. Cette partie assez plaisante a démarré sur les chapeaux de roues. Adoptant une configuration tactique plutôt de prudence (4-4-2 en losange proche du 4-5-1), les joueurs du Nasria ont été les premiers à ouvrir les hostilités. Évoluant en bloc et opérant principalement par des contres, les protégés de Dziri se sont montrés dangereux dès l'entame de la rencontre. 3', Zemmamouche intervient comme il peut pour dévier le heading d'Addadi en corner. 10', profitant d'une erreur monumentale du défenseur central Benyahia, Yousfi se saisit du cuir, avant d'alerter Addadi dans la surface. Ce dernier ne laisse aucune chance au portier unioniste. Après cette réalisation, on s'attendait à la réaction des poulains de Hamdi, mais ce ne fut pas le cas. Optant pour un schéma porté pourtant sur le jeu offensif (4-2-3-1), les coéquipiers de Koudri n'ont pas réussi à imposer leur rythme face à une coriace formation du NAHD. Ce sont surtout les Sang et Or qui se sont illustrés. 17', Zemmamouche se déploie pour écarter le coup franc en pleine lucarne d’Alati. 36', Brahimi manque de très peu le second but devant le gardien de l'USMA. Pris de vitesse, les Rouge et Noir, visiblement en manque d'inspiration, vont attendre les cinq dernière minutes du premier half pour se distinguer. 40', Yaya échoue lamentablement face à Gaya. 41', le tir croisé de Sayoud passe à peine sur la transversale. 44', le headig à bout portant de Derfalou est bien capté par le portier nahdiste. En seconde période, l'USMA prend plus de risques pour tenter de revenir à la marque. Les camarades de Benmoussa ont eu le monopole de la balle pratiquement, mais n'ont pas vraiment pesé sur la défense adverse. 51', Koudri ne parvient pas à cadrer. Il était pourtant seule face au gardien. 54', le tir de Benkhemassa est bien bloqué par Gaya, auteur d'une belle prestation. 74', la tête croisée de Chafaï passa tout près de la cage. De leur côté, les joueurs du NAHD ont surtout géré leur avantage, en procédant par des contre-attaques rapides. 89', Ouadji, rentré en jeu à la place d'El-Orfi, double la mise, en reprenant de la tête un corner bien botté par Ouartani. Il scelle ainsi le sort de la rencontre. Dans les arrêts de jeu, Benyahia sauve l'honneur tout de même en transformant un penalty accordé par l'arbitre de la partie, Arab, suite à une faute de Khacef sur Beldjilani dans la surface.

Rédha M.