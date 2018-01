JSK 1 - USMB 1 : Les Canaris à deux pas de la lanterne rouge

La grande première de Noureddine Saâdi sur le banc de la JSK s’est soldée par un match nul. Comme quoi, le chevronné technicien n’a pas su ou pu faire mieux que son prédécesseur, Azzedine Ait Djoudi. Mais au-delà des noms des entraîneurs, de leur vécu et de leurs compétences, c’est cette série de mauvais résultat qu’enchaine la JSK depuis plusieurs semaines qui interpelle. En effet, les Canaris ont enchaîné, vendredi à l’occasion de la réception de l’USMB au 1-Novembre, avec leur onzième match sans la moindre victoire. Du jamais vu ! Ce nul (1-1) pourrait être lourd de conséquences pour la JSK qui se rapproche de plus en plus de la lanterne rouge. Avec seulement dix-huit points dans l’escarcelle, les Canaris ne sont qu’à deux unités du troisième relégable, ce qui sous-entend qu’un autre faux –pas pour les enfoncer davantage dans les bas-fonds du classement. Syndrome du 1-Novembre ou pas, les Canaris ne gagnent plus depuis des lustres. En effet, la dernière défaite de la JSK en championnat remonte au mois d’octobre de l’année dernière face à l’USMH (2-1). Entre temps, les Canaris ont enregistré sept matches nuls et deux défaites. Un bilan, à la limite, d’un relégable. Cet énième nul face à une fragile équipe de l’USMB met d’entrée Noureddine Saâdi sous pression. Ce dernier a pris sur lui la responsabilité de ne pas recruter d’attaquant, préférant plutôt prendre deux défenseurs axiaux, en l’occurrence Guitoune et Belkalem qu’il ne pourra même pas utiliser dans l’immédiat, faute d’avoir été qualifiés. Les prochaines journées s’annoncent d’ores et déjà décisives pour les Canaris qui doivent impérativement fait le plein de points s’ils ne veulent pas se retrouver lanterne rouge. En tous les cas, au regard du parcours et des données actuelles, la JSK est bien partie pour vivre une saison difficiles comme les précédentes.

Amar Benrabah