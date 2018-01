Développement local : La commune clé de voûte

Incontestablement, la commune est cette cellule de base dont le concours au développement, non pas local uniquement, mais aussi d’envergure nationale, est des plus essentiels, voire indispensables. L’essor de la commune, sa dynamique économique et sa prospérité attestent certes d’une efficience de la gestion locale, mais c’est là aussi le baromètre certifiant d’une judicieuse gouvernance au plus haut niveau des institutions de l’État.

C’est dire toute l’importance d’une symbiose efficace devant se faire valoir dans le sillage de l’exécution de «la feuille de route» tracée par les pouvoirs publics pour garantir un développement local compétitif et à la hauteur des aspirations du citoyen. Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, l’a d’ailleurs si bien souligné dans son message aux P/APC et P/APW à l’occasion de leur rencontre d’orientation qu’a abrité jeudi dernier le Centre internationales des conférences (CIC) d’Alger. «Toute édification commençant par la base, l'individu — le citoyen — est pour la nation le capital, qui lui apporte sa valeur ajoutée», a en effet soutenu le Chef de l’Etat.

«La construction des institutions de l'Etat s'appuie sur la commune, véritable cellule de base, qui garantit la pérennité du service serein. Elle œuvre en permanence à la satisfaction de besoins, en évolution constante, eu égard aux mutations socio-économiques, culturelles et comportementales», a-t-il ajouté. L’on retient donc que la commune est la clé du développement et la première des institutions ayant pour principale mission d’assurer le bien-être du citoyen. Sous la gouvernance judicieuse du Président de la République, cette équation tend, doucement mais sûrement, à se muer en réalité palpable. La prise de conscience des pouvoirs publics est claire. L’enjeu réside dans le fait que la commune a un rôle incontournable pour réussir toute politique de développement.

Preuve en est, le relèvement du montant financier consacré pour la mise en œuvre des programmes communaux du développement, montant qui a grimpé de 35 à 100 milliards de dinars en 2018. «Cette enveloppe financière dissipe tous les doutes», a soutenu d’ailleurs le ministre de l’Intérieur, M. Noureddine Bedoui, lors de la même concertation qui a regroupé les P/APC et P/APW à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la Commune. Il a par la même occasion tant insisté sur la modernisation de la commune et le développement des compétences des gestionnaires, à commencer par les élus désignés à leur tête.

La mission de ces derniers se définit beaucoup plus dans un cadre plutôt managérial que purement administratif. «S’affranchir de la bureaucratie» a été d’ailleurs cette instruction clairement recommandée par le Président de la République dans son message aux nouveaux élus à la tête des collectivités locales. Bannir toute pratique bureaucratique constitue en effet une urgence de l’heure à même de satisfaire les besoins de la relance économique et consolider de surcroît les multiples acquis réalisés jusque-là au plan social.

Revaloriser le potentiel et les ressources naturelles dont disposent les communes pour en faire des opportunités d’investissements rentables, s’ouvrir davantage aux citoyens et être constamment à l’écoute de leurs aspirations, c’est bien ce qui est le plus attendu des élus au niveau local.

Les concernés sauront sans doute être à la hauteur d’une telle mission d’autant plus que des programmes de formation prometteurs seront initiés cette année en leur faveur en sus de l’assistance que leur a toujours accordée l’Etat pour se mettre au diapason des enjeux actuels.

Karim Aoudia