Commune d’Alger-centre : Plus de 144 milliards de centimes de recettes fiscales en 2017

Le centre commercial et de loisirs «Mehri», situé à proximité du siège de l'APC d’Alger-Centre, sera ouvert au mois de février prochain, a annoncé Abdelhakim Bettache, président de la commune d’Alger-Centre. Le centre générera pas moins de 200 nouveaux postes d’emploi et 2 milliards de centimes de recettes fiscales par mois.

L’optimisation du processus du développement local à travers une exploitation judicieuse des capacités disponibles et la promotion du service public, figure, entre autres, parmi les priorités de la commune d’Alger-Centre.

En effet, son P/APC, M. Bettache, a indiqué récemment que la commune d’Alger-Centre s’est fixé comme objectif de réussir le développement local à travers une adhésion pleine et entière à la politique générale entamée par les pouvoirs publics. Pour ce faire, la commune d’Alger-Centre tend à renforcer ses recettes fiscales en vue d’optimiser le processus de développement et ce, dans le cadre de la vision prospective du gouvernement. Le président de l'APC d'Alger-Centre a fait savoir que les recettes de la commune d'Alger-Centre pour l’année 2017, ont atteint plus de 144 milliards de centimes, précisant que Alger-Centre compte actuellement près de 94.000 habitants sur une superficie de 400 hectares et figure parmi les communes les plus riches de la capitale, à l’instar de Ben Aknoun, El Biar et Dar El Beida.

Dans ce sillage, M. Bettache indique que sa commune s'attelle, à la faveur de la mise en œuvre de plusieurs programmes modernes, à améliorer le développement local à travers l'exploitation des capacités disponibles, notamment en ce qui a trait aux activités commerciales et foncières.

Il a, dans le contexte, expliqué que la commune d'Alger-Centre a adopté une approche de développement reposant sur des projets qui cadrent avec les prérogatives qui lui sont conférées, soulignant à cet effet, la nécessité d'élargir ces prérogatives afin qu'elle puisse attirer davantage d'investissements, conclure des contrats gagnant-gagnant avec des hommes d'affaires et louer ses assiettes foncières aux investisseurs. Le responsable évoque la réalisation du parking mécanique dans la rue Larbi Ben M'hidi. Selon lui ce projet que la commune a pu réaliser après avoir convaincu les autorités de wilaya génère, en dépit de certaines insuffisances, des recettes atteignant les 40 millions de centimes par mois.

Par ailleurs, M. Bettache a fait savoir que les écrans numériques publicitaires installés tout au long de la rue, est un autre moyen pratique pour faire rentrer des fonds à l'APC d'Alger-Centre qui s'élevant à pas moins de 6 milliards de centimes par an.

Le P/APC d’Alger-Centre a, également, fait part de la mobilisation des ressources en louant des espaces pour les opérateurs économiques et les entreprises, citant à titre d’exemple la place de la Grande Poste d'Alger qui abrite souvent des activités commerciales.

Il a, à ce sujet, indiqué que le prix de la location journalière de ces espaces est de 10 millions de centimes, ajoutant que les espaces extérieurs des cafétérias et salons de thé sont exploités également à 800 DA la table.

Pour optimiser les recettes de sa commune, M. Bettache annonce l’ouverture au mois de février du centre commercial et de loisirs «Mehri» situé à proximité du siège de l'APC.

«Dans un premier temps deux étages de cette bâtisse fermée depuis des années, seront exploités pour des activités commerciales et des espaces de jeux et de loisirs y seront aménagés», a-t-il informé, estimant que ce centre pourra générer pas moins de 200 nouveaux postes d’emplois et 2 milliards de centimes par mois de recettes fiscales.

M. Bettache affirme, par ailleurs, que l'année 2018, sera «l'année de la ville propre», après la généralisation du système des conteneurs à déchets souterrains, une initiative lancée l'année dernière dans 3 quartiers pilotes et l'installation de lampadaires supplémentaires pour renforcer l'éclairage public.

Kamélia Hadjib