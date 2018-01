M. Ouyahia devant la presse : « Je ne me porterai pas candidat à la présidentielle de 2019 contre le Président, et je l’appuierai s’il se présente pour un 5e mandat »

S’exprimant, hier au siège de son parti à Ben Aknoun, le secrétaire général du RND a mis à profit cette opportunité pour s’expliquer sur plusieurs questions d’actualité. À commencer par l’un des sujets brûlants de l’heure, en l’occurrence la privatisation des entreprises publiques et, par ricochet, la mise au point du Président de la République.



«Les gens ont beau polémiquer, sans doute par calculs politiciens, mais le Président Bouteflika a rapidement mis de l’ordre à travers sa précision concernant les conditions d’une telle démarche. Pour moi, la mise au point du Chef de l’Etat est une procédure qui n’a pas de caractère extraordinaire», a commenté Ahmed Ouyahia lors d’une conférence de presse organisée à l’issue des travaux du conseil national de son parti. Pour lui, et «contrairement aux interprétations» données par certains, il ne s’agit nullement d’un rappel à l’ordre de la part du Président de la République car, a-t-il poursuivi, «il n’a pas besoin de le faire. Je vous rappelle qu’il peut mettre fin à mes fonctions à tout moment». Toutefois, ceci ne l’empêche pas de réaffirmer sa position sur cette question.

M. Ouyahia a mis en avant la confiance placée en lui par le Président Abdelaziz Bouteflika, citant pour exemple sa désignation aux postes de directeur de cabinet à la présidence de la République, puis de Premier ministre, ajoutant «même si je n’ai rien fait depuis ma désignation à la tête du gouvernement, j’ai pu au moins faire sortir les Algériens de l’illusion de l’aisance financière».



« Je ne suis pas tenu d’assister

à l’ensemble des rencontres sectorielles »



De ce fait, Ouyahia estime que la privatisation des entreprises publiques est inévitable et que ce processus se poursuivra, prenant cependant le soin de préciser que les sociétés stratégiques comme Sonatrach et le complexe sidérurgique d’El Hadjar, pour ne citer que ces deux exemples, ne sont pas concernées. «Nous avons recensé des dizaines d’entreprises qui sont fermées, parties en faillite. D’autres sont déficitaires, au bord de l’asphyxie. Sommes-nous condamnés à être sans réaction devant cette situation ? Bien sûr que la privatisation est soumise à des conditions sévères et des critères bien précis mais sachez que s’il y a ouverture de capital, ce sera dans l’intérêt de notre économie, de notre pays. Comme il est de notre intérêt également d’aller vers le partenariat public-privé (PPP) qui a été proposé lors de la tripartite de 2016, soit avant que je prenne mes fonctions en tant que Premier ministre. A mon avis, la PPP est nécessaire si on aspire à préserver notre économie et sauver nos entreprises», a-t-il affirmé, considérant que la Charte du partenariat public-privé demeure un document référentiel qui nécessite une loi. Se voulant «réaliste», le SG du Rassemblement National Démocratique répond à ceux qui l’accusent de faire preuve d’un discours alarmiste sur la situation actuelle du pays et assure ne vouloir faire peur à personne. Concernant son absence à la conférence sur la transition énergétique en Algérie, organisée par le Forum des chefs d’entreprises et à la rencontre d’orientation nationale des présidents des assemblées populaires communales et de wilaya (APC-APW), organisée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Ouyahia a expliqué que son absence est due à «ses engagements au sein du gouvernement», ajoutant qu’en sa qualité de Premier ministre «il n’est pas tenu d’assister à l’ensemble des rencontres sectorielles».

« L’Algérie est bel et bien en situation de crise économique »

«Le peuple algérien est en droit de connaître la vérité. Il est de mon devoir de lui dire cette vérité. Au moins, j’ai le mérite lors de ces quatre mois à la tête de l’Exécutif d’avoir secoué le peuple de cette illusion de l’aisance financière. Il sait désormais que nous ne sommes plus dans la même situation des années précédentes où les caisses étaient pleines», a-t-il rétorqué en soutenant que l’Algérie est bel et bien en situation de crise économique. «A un certain moment, nous étions avec 3.000 projets gelés et 700 milliards de DA d’impayés. Si ce n’est pas de la crise ça, alors là…», a-t-il ajouté même s’il révèlera par la suite que le gel a été levé sur la moitié de ces projets et qu’il y a eu entre-temps le recouvrement des impayés en question. Dans le même registre, Ouyahia assure que la hausse des prix du pétrole, qui tournent ces derniers temps autour de 70 dollars le baril, ne va pas régler nos problèmes et ne peut combler notre déficit budgétaire et estime que le recours au financement non conventionnel (planche à billets) va se poursuivre. «Il nous a permis d’économiser 10 milliards de dollars», a-t-il confié dans la foulée. Interrogé sur le dossier de l’industrie automobile qui a fait couler beaucoup d’encre suite à la désignation de dix opérateurs agréés pour exercer l’activité du montage au détriment d’autres entreprises, dont certaines d’entre elles avaient commencé leurs activités, le SG du RND soulignera à ce propos que le nombre des opérateurs sera «sans doute» revu à la hausse.



« Le nombre de marques automobiles autorisées

à exercer en Algérie sera revu à la hausse »



A ce propos, il reconnaît, en termes à peine voilés, que le gouvernement s’est précipité sur le choix des marques autorisées à exercer dans notre pays. «Actuellement, la question est étudiée au niveau du ministère de l’Industrie, mais sachez qu’au total, ce sont quelque 90 dossiers qui ont été déposés. Vous convenez qu’il est impossible d’accorder le quitus à tout le monde», a-t-il noté, soulignant au passage que la décision prise par le gouvernement de revoir sa copie sur ce sujet prouve qu’il est «ouvert» à toute discussion, «loin de tout entêtement, comme le font croire certains cercles». Au chapitre politique, et comme attendu (c’est devenu une tradition même pour les journalistes), le duel RND-FLN a été au centre des débats à l’occasion de cette sortie médiatique d’Ahmed Ouyahia. Mais pour ce dernier, «le match entre les deux formations est terminé».



« Le FLN est notre allié stratégique

dans le gouvernement »



«Nous ne sommes plus dans la logique de l’affrontement», a-t-il affirmé. «Le FLN est notre allié stratégique dans le gouvernement. Par conséquent, des instructions fermes ont été données aux cadres de notre parti pour ne dire aucun mot d’attaque en direction du FLN». Quant aux attaques et autres pressions qu’il aurait subies, y compris de la part du FLN, il estime que ceci est «normal» du fait de ses fonctions de Premier ministre. L’autre sujet sur lequel Ouyahia a été interpellé par les médias n’est autre que dernière la sortie de l’ancien ministre de l’Energie. Ce dernier n’a en effet pas été tendre avec la politique suivie par le Premier ministre et critiqué ses choix lors de ses différents passages à la tête de l’Exécutif. A cet effet, Ouyahia a déclaré regretter amèrement cette escalade verbale. «Dieu seul sait que personne n’a défendu Chakib Khelil autant que moi lorsqu’il était attaqué de toutes parts», a-t-il déploré. Cette conférence de presse a été également propice à Ouyahia pour réaffirmer ce qu’il avait «toujours dit» à propos de ses ambitions politiques. «Je ne me porterai pas candidat à la présidentielle de 2019 contre le Président et il aura tout mon appui s’il se présente pour un cinquième mandat», a-t-il tranché non sans insister sur l’inexistence de luttes de clans au sein du pouvoir.



« Pas de marches à Alger

tant qu’il y aura de l’anarchie »



Sur le front social, Ouyahia n’a pas souhaité commenter la grève des médecins résidents afin, a-t-il dit, de ne pas gêner les discussions en cours entre les parties concernées, mais il a quand même des regrets sur ce dossier. Il s’agit du mauvais traitement subi par les membres des forces de l’ordre dont certains ont été, selon lui, grièvement atteints et transférés à la clinique des Glycines de la sûreté nationale, même s’il soutient ne pas accuser les médecins de quoi que ce soit. «Je profite de cette occasion pour rendre hommage aux gendarmes et aux policiers dont on compte, chaque jour que Dieu fait, une dizaine de blessés dans l’exercice de leur mission», a déploré le SG du RND.

Transition toute faite pour évoquer la question de marches dans la capitale et son interdiction qui date de 2001. «Les Algériens sont-il condamnés à être interdits indéfiniment d’exprimer leurs opinions dans la rue ?», l’interroge une consœur. Un autre se projette carrément vers 2019 et l’échéance présidentielle et se demande si les gens qui veulent s’exprimer dans la rue ne seront pas réprimés par la force. Ouyahia rétorque que cette mesure sera levée le jour où les citoyens apprendront à être «pacifiques» lors de ce type de manifestations.

«Tout le monde doit savoir que les marches sont interdites à Alger, y compris les médecins résidents qui ont tenté de forcer le portail du CHU Mustapha Pacha. Nous ne badinerons jamais avec la sécurité des citoyens et de leurs biens. Nous sommes tenus de faire respecter l’ordre». Une réponse qui ne semble pas avoir convaincu la journaliste. «Êtes-vous donc Monsieur le SG partisan de la répression ?», a-t-elle demandé, ce à quoi Ouyahia a rapidement précisé qu’il est plutôt «contre» l’anarchie, celle qui a «conduit» l’Algérie vers le «chaos», qui a été derrière l’assassinat, entre autres, d’une centaine de journalistes. «Je ne revendique jamais la répression», a-t-il assuré.

S. A. M.

Pour l’application de la peine de mort aux narcotrafiquants



«J’avais dit en tant que de secrétaire général du parti que j’appliquerais la peine de mort contre les trafiquants de drogues, si la décision me revenait», a déclaré M. Ouyahia. Soulignant que «la drogue existe de façon quotidienne», il a indiqué que «le haschisch ne vient pas d’Afghanistan», ajoutant que «tout le monde connaît la provenance de ces substances toxiques en Afrique du Nord». Après avoir déploré la situation des jeunes Algériens en proie à la toxicomanie, il a salué les efforts consentis par l’Armée nationale populaire (ANP) et les différents organes de sécurité luttant contre ce fléau.

M. Ouyahia avait affirmé, jeudi dernier lors dans son allocution à l’ouverture de la 4e session ordinaire du Conseil national de son parti, que le RND «condamne d’abord tous ceux qui, de l’extérieur, tentent de noyer notre pays sous un énorme flux de hachisch et de cocaïne», considérant qu’il s’agit là d’«une véritable agression contre notre peuple à travers une tentative d’empoisonner notre jeunesse et de ralentir notre développement». «C’est là aussi une insulte grave envers l’avenir commun des peuples maghrébins», a-t-il martelé. (APS)