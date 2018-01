Oran : Tous les crédits de l’exercice 2017 consommés

La wilaya d’Oran a bénéficié de 175.078 logements toutes formules confondues, a révélé le wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi, dans son intervention au Forum des citoyens, organisé par Ouest Tribune.

Sur ce total, 62.257 unités sont en cours de réalisation et 2.430 unités ont été distribuées, a ajouté le responsable, en précisant que ces chiffres concernent une situation arrêtée le 31 décembre dernier. Pour cette année, il est prévu la réception de 15.450 unités, dont 11.500 logements sociaux, 2.400 LPA et plus 2.500 formule Aadl. S’agissant des nouveaux programmes, plus de 2.000 unités type LPA et 5.000 Aadl sont officiellement inscrites. Le wali d’Oran a mis en exergue, à l’occasion, les investissements publics injectés par le gouvernement pour le développement de la wilaya qui, souligne-t-il, jouit d’une importance stratégique et se prépare à accueillir les jeux Méditerranéens-2021. Ainsi, il fera savoir qu’Oran a bénéficié d’un montant global de 341 milliards de DA pour les PCD (programmes communaux de développement) et les PSD (programmes sectoriels de développement). Le wali a souligné, par ailleurs, que 100% des crédits des PCD de l’exercice 2017 ont été consommés.

Il a salué ainsi le travail des Assemblées communales et de l’ensemble des élus qui, selon lui, s’engagent pleinement, aux côtés des services de la wilaya pour le développement. Sur un autre registre, le premier responsable de l’exécutif local a fait savoir que la wilaya an a reçu, en fin de l’année écoulée, une enveloppe financière de 38,6 milliards de DA, ce qui a permis, dit-il, de régler une grande partie de la dette des entreprises et à laquelle s’est ajouté un autre montant de l’ordre de 5 milliards DA, reçu il y a deux semaines, pour rattraper le déficit et honorer ses engagements, assure le même responsable. Pour l’exercice 2018, la wilaya a bénéficié d’un nombre important d’opérations profitant à l’ensemble des secteurs totalisant un montant de plus de 600 milliards de cts. Dans le secteur de l’industrie, on saura qu’une nouvelle zone industrielle sera créée à Tafraoui sur une superficie de 560 hectares, et que l’assiette devant abriter le projet de l’usine de l’assemblage de véhicules de marque Peugeot a été sélectionnée et ses études techniques lancées.

Amel Saher