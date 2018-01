Préservation de la casbah d’Alger : Adopter des solutions durables

«Les travaux de la conférence internationale sur La Casbah d’Alger, sous l’égide de l’UNESCO, débuteront aujourd’hui en présence d’experts nationaux et étrangers», a annoncé le Directeur du patrimoine au niveau du ministère de la Culture.

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III, M. Mourad Bouteflika a indiqué qu’un ensemble de sessions sont programmées au cours de cette conférence qui se déroule à l’hôtel El-Aurassi.

Ces sessions, dit M. Bouteflika, «vont permettre d’engager un processus de comparaison avec des exemples de bonnes pratiques initiés par d’autres pays qui ont vécu les même problèmes et qui ont pu adopter des solutions pertinentes et durables». «Au cours de cette réunion, les experts aborderont les différents volets liés à la réhabilitation et à la mise en valeurs de La Casbah d’Alger qui est considérée comme étant l’un des plus beaux sites maritimes de la Méditerranée», a-t-il indiqué.

Selon M. Bouteflika, cette rencontre sera mise à profit pour discuter de nombreuses actions projetées visant à optimiser la réhabilitation de l’antique Casbah.

Dans son intervention, le Directeur du patrimoine au ministère de la Culture a mis en exergue l’important processus de récupération de la dégradation de La Casbah d’Alger par un plan d’intervention prioritaire.

Il a, dans ce contexte, rappelé que le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce site classé patrimoine mondial, adopté par le gouvernement algérien pour tenter de protéger La Casbah, reflète parfaitement l’intérêt accordé à ce patrimoine hautement historique.

À ce sujet, M. Bouteflika a fait savoir que la phase prioritaire intervient sur un ensemble d’unités monumentales, précisant que le plan prioritaire entend investir dans un certain nombre d’unités bâties de La Casbah d’Alger, de lieux de culte et de mémoire, notamment.

Il a, dans le sillage, indiqué que la mosquée de Ketchaoua a fait l’objet d’une restauration, dans le cadre d’une contribution généreuse du gouvernement de la République turque, au titre du patrimoine partagé. Le responsable a évoqué la symbolique identitaire et historique du pays que représente La Casbah, citant, entre autres, le fait qu’elle soit le lieu de la fameuse Bataille d’Alger et des faits importants de la guerre de Libération nationale. «La Casbah est un haut lieu de la résistance des Algériens», a-t-il lancé, ajoutant que ce site, qui comporte des lieux de mémoire, mérite d’être pris en charge de manière prioritaire et urgente.

M. Bouteflika a également évoqué, de manière plus large, les unités bâties de base, pour lesquelles, dit-il, il y a tout un processus opérationnel qui doit être réfléchi et mis en œuvre, pour permettre leur récupération.



Pas moins de 50.000 habitants occupent actuellement La Casbah d’Alger



Pour ce qui est de la sauvegarde de La Casbah d’Alger, dont les travaux enregistrent un avancement remarquable, le responsable a fait savoir que ce site est actuellement occupé par plus de 50.000 habitants, faisant part de l’existence de certaines parties surdensifiées. Par conséquent, l’importance de mettre en place un processus dédensification de tissus permettant, de ce fait, d’aérer La Casbah et de la ramener aux normes acceptables en termes d’habitation, est actuellement à l’étude.

Kamélia Hadjib