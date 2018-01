Selon le CDER : l’habitat, premier consommateur d’énergie

Lors de son allocution prononcée à l’occasion de la première Conférence internationale sur l’efficacité énergétique et l’éco-construction, organisée par le CDER, M. Khaled Imssad a en effet souligné que la consommation d'énergie du secteur du bâtiment représente 41% de la consommation globale nationale, «d'où la nécessité d’assurer la promotion de l’efficacité énergétique dans ce secteur», a-t-il soutenu.

M. Imssad, et tout en qualifiant ce secteur de «premier consommateur d'énergie en Algérie», a indiqué que ce dernier est, en fait, suivi du secteur des transports (avec un taux de 33% de la consommation nationale en énergie), celui de l'industrie (19%) et enfin l'agriculture (avec un taux de 7%). Lors de sa présentation sur le thème «Mise en application de la réglementation thermique algérienne du bâtiment», M. Imssad a imputé cette forte consommation à différentes raisons. Il s’agit, notamment, de «l'explosion du parc immobilier», de «l'usage de matériaux modernes dans la construction qui sont très énergivores», de «l'application de prix bas» en matière d'énergie, ainsi que de la non-application de la règlementation thermique du bâtiment. S’attardant justement sur l’importance de l'application de cette règlementation qui date de 1997, M. Imssad a regretté la non-application de cette réglementation sur le terrain, «faute, notamment, d'absence de textes d'application et d'organisme de suivi», a-t-il affirmé. Aussi, et selon les explications fournies par l’intervenant, «la conception des bâtiments joue un rôle très important dans cette consommation énergétique ; ce qui pousse à trouver les solutions adéquates qui permettront la réduction de cette dépense énergétique». Poursuivant ses propos, l’orateur fera remarquer que ces solutions portent, notamment sur l'intégration de l’«efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, à travers l'usage des matériaux d'isolation thermique et les fenêtres performantes, notamment. Ainsi, l'usage de ces matériaux est à même de permettre de réduire sensiblement la consommation d'énergie par le secteur du bâtiment, et ce jusqu'à 50%».

Le directeur du CDER, Noureddine Yassaa, a souligné, pour sa part, que pas moins de 28 projets de recherche de «l'EPST CDER» viennent de bénéficier du financement de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT). Le premier responsable du CDER a également rappelé que l’efficacité énergétique se place aujourd’hui «au cœur de la politique énergétique de l’Algérie», mettant en exergue que dans sa stratégie de transition énergétique, le gouvernement a choisi de fixer un objectif national de réduction de la consommation d’énergie interne et de développer des énergies propres et renouvelables. «Cette stratégie, placée par le Président de la République en tant que priorité nationale, se décline à travers un programme national du développement des énergies renouvelables et de la promotion d’efficacité énergétique», a-t-il souligné.



La réalisation du programme permettra d’atteindre, à l’horizon 2030, une part de renouvelables de près de 27%



Il faut dire qu’à la faveur du programme de développement des énergies renouvelables 2011-2030, adopté par le gouvernement en février 2011 et actualisé en 2015, les énergies renouvelables se placent au cœur des politiques énergétique et économique menées par l’Algérie.

Ce programme a connu une première phase consacrée à la réalisation de projets-pilotes et de tests des différentes technologies disponibles, durant laquelle des éléments pertinents concernant les évolutions technologiques des filières considérées sont apparus sur la scène énergétique et ont conduit à la révision de ce programme en 2015. Parmi ces éléments nouveaux, on cite, notamment, une meilleure connaissance du potentiel national en énergies renouvelables, notamment pour le solaire et l’éolien, suite aux études engagées, ainsi que la baisse des coûts des filières photovoltaïque et éolienne qui s’affirment de plus en plus sur le marché pour constituer des filières viables à considérer, a-t-on alors expliqué. La révision de ce programme porte ainsi sur le développement du photovoltaïque et de l’éolien à grande échelle, sur l’introduction des filières de la biomasse (valorisation des déchets), de la cogénération et de la géothermie, et également sur le report, à 2021, du développement du solaire thermique (CSP). Le document, publié en février 2015, sur le portail algérien des énergies renouvelables, suite à l’adoption de ce programme (dans sa version actualisée) par le gouvernement, signale que la consistance du programme en énergie renouvelables à réaliser pour les besoins du marché national sur la période 2015-2030 est de 22.000 MW, dont plus de 4.500 MW seront réalisés d’ici à 2020.

La réalisation du programme permettra d’atteindre, à l’horizon 2030, une part de renouvelables de près de 27% dans le bilan national de production d’électricité. Aussi, le volume de gaz naturel, épargné par les 22.000 MW en renouvelables, atteindra environ 300 milliards de m3, soit un volume équivalant à 8 fois la consommation nationale de l’année 2014. À retenir, enfin, que les retombées de ce programme seront très significatives en termes de création d’emploi, d’industrialisation, de développement technologique et d’acquisition de savoir-faire, contribuant ainsi à la croissance et à la modernisation économique du pays, ainsi qu’à la préservation de l’environnement, relève le même document.

Soraya Guemmouri