Développement agricole : Un comité interprofessionnel des agriculteurs

« La mise en place du Comité interprofessionnel des agriculteurs va permettre aux différents acteurs de se concerter pour lever les obstacles qui freinent le développement de cette activité ». C’est ce qui a été préconisé par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, aux agriculteurs qui lui ont exposé

« individuellement » leurs problèmes. Il les a appelés à avoir une meilleure organisation commune.

De fait, la création des organisations interprofessionnelles agricoles est fondée sur la volonté de différents maillons d’une filière de s’impliquer dans les problématiques collectives et enjeux de la filière aux stades de la production, de la transformation, de la commercialisation y compris de la distribution.

Selon le ministre, les groupements constitués à l'initiative des organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, la production, la transformation, la commercialisation et la distribution, peuvent, s'ils représentent une part significative de ces secteurs d'activités, faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative pour un produit ou un groupe de produits.

L’ambition étant que le secteur agricole soit mis « en position de contribuer d’une manière significative à la croissance économique et au relèvement du niveau de la sécurité alimentaire du pays ». Aussi, suivant les orientations du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, l’accent a été mis sur le nécessaire accroissement de la production et de l’offre des produits agricoles de large consommation, objectif poursuivi dans le cadre de l’organisation des filières agricoles.

Dans cette optique, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a mis l'accent sur le rôle dévolu à la structuration dans l'essor du secteur, signalant que cette opération devrait être achevée d'ici la fin du 1er trimestre 2018. « Les efforts visant la modernisation de l'agriculture s'avéreront insuffisants si le secteur agricole n'est pas structuré comme il se doit, une opération qui devra être achevée à la fin du 1er trimestre 2018», a précisé le ministre lors de sa visite de travail dans la wilaya d’Ain Defla. Il a, dans ce contexte, estimé «vitale» l'implication des représentants du mouvement associatif et des professionnels investis dans le secteur, relevant que le développement de ce dernier en est tributaire.

Pour le ministre, la conjoncture économique traversée par le pays impose l'optimisation de toutes les ressources, observant que l'agriculture doit, dans ce cadre, jouer le rôle de locomotive. M. Bouazghi a noté que les résultats obtenus en matière de production agricole ne doivent pas inciter à « dormir sur ses lauriers », soutenant que ces résultats ont été réalisés grâce notamment au Plan national de développement agricole (PNDA), mis en place par le Président Bouteflika en 2000.



L’innovation est une nécessité pour le secteur



Pour ce faire, l’idéal est de « rompre avec certaines pratiques routinières » qui consistent à répéter l’utilisation des même techniques et en innovant très peu ou très rarement. L’innovation est très importante dans le secteur lui-même, plus précisément dans les exploitations agricoles, tout en continuant à approfondir la démarche d’intensification de la production agricole, d’accroissement des rendements, de la productivité. Cela ne peut se faire sans la modernisation des techniques, ainsi que l’introduction des technologies nouvelles.

Les spécialistes du secteur préconisent aussi la mobilisation de moyens financiers, ainsi que la multiplication d’allègements fiscaux au profit des acteurs du secteur. Il faut avoir une « nouvelle vision », notamment revoir la relation entre l’agriculteur et la terre, à travers les nouvelles méthodes agricoles, les nouvelles techniques et technicités, la recherche scientifique… Cette grande bataille, menée par le gouvernement, par le biais du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ne peut pas être gagnée sans la participation de toutes les parties prenantes (agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, associations, coopératives, différents ministères de tutelle, pour la formation, l’encadrement, la recherche…) dans le but d’atteindre une réelle sécurité alimentaire, une autosuffisance locale, allant ensuite à l’exportation externe massive. « On veut avoir une nouvelle vision pour ce secteur clé et stratégique de notre économie » a souligné, M. Bouazghi.

Il faut dire que l’Algérie à franchi de grand pas dans ce secteur comparativement aux décennies précédentes. Sa production ne cesse d’augmenter d’année en année, et ce répartit à travers toutes les wilayas. 72% de ce que consomment les algériens est produit en Algérie, le reste provient de l’industrie. Cela ne veut pas dire que les objectifs sont atteint, bien au contraire « un grand travail reste à faire et un grand potentiel reste à exploiter ». C’est là qu’intervient la force des actants dans le domaine en montrant bien leurs forces dans la maitrise des nouvelles techniques et technologies pour les mettre au diapason des normes et standards internationaux. Cela permettrait aussi à l’Algérie de se positionner mondialement, en plaçant ses produits sur les marchés internationaux. Cette option est tout à fait possible, surtout lorsque l’on sait que l’Etat a toujours affiché un soutien constant à ce secteur en augmentant encore les subventions de 10% (70% au lieu de 60%). Il accompagne les agriculteurs dans toutes les phases de production et contribue au développement de la ressource humaine par la formation, les campagnes de sensibilisations.

Kafia Ait Allouache