Définition de la liste des métiers pénibles : Installation de la commission multisectorielle

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a procédé, hier, au siège de son département, à l’installation de la commission technique multisectorielle chargée de proposer la liste des métiers présentant une haute pénibilité, la durée minimale passée au sein de ces postes, les minimas de la pension de retraite correspondants.

Dans sa déclaration d’ouverture de la séance de travail qui s’est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, Zemali soulignera:

«Nous avons procédé aujourd’hui (hier: NDLR) à l’installation de la commission multisectorielle qui va pouvoir faire un travail méticuleux, scientifique et technique. Cette instance sera habilitée à se concerter avec les secteurs concernés, les syndicats des travailleurs et d’employeurs agréés, de même que les partenaires socioéconomiques.»

Et d’ajouter que « la commission en question aura la possibilité de se référer, si besoin, aux experts et représentants des secteurs qualifiés dans ce domaine ». Selon lui, la commission devra proposer une liste de métiers pénibles accompagnés des critères de réduction de la durée du temps de travail. «Les membres composant la commission installée auront le temps nécessaire pour élaborer la liste des métiers pénibles (...), dans la mesure où ledit projet concerne les futures générations », insistera le membre du gouvernement.

Les résultats obtenus seront, par la suite, soumis aux partenaires sociaux et feront l'objet, in fine, d'un projet de décret exécutif en application des dispositions législatives en vigueur. La commission sera composée des représentants des deux ministères (Travail et Santé), la Fonction publique, l’Office national des statistiques (ONS), des professeurs et chefs de service des CHU, des spécialistes de la médecine du travail ainsi que des experts désignés par le secteur de la Sécurité sociale. Le ministre du travail a tenu à rappeler que la retraite anticipée et la retraite sans conditions d’âge, qui ont été instituées en 1997, dans le sillage du plan d'ajustement structurel imposé par le FMI à l'Algérie, afin de dégraisser les secteurs publics, restaient des mesures exceptionnelles, leur application a eu pour incidence le départ de plus d’un million de travailleurs en retraite en deux ans, durant 2016 et 2017. Dans cette optique, Mourad Zemali a avancé quelques chiffres sur la situation actuelle des retraités. Le ministre indiquera que le nombre de personnes bénéficiant d'une retraite anticipée et celle proportionnelle « dépasse la barre d’un million », ce qui représente pas moins du tiers du nombre global des retraités en Algérie.

Il a tenu à préciser que « le système de la sécurité sociale dégage annuellement environ 450 milliards de dinars pour cette frange, représentant ainsi près de la totalité du déficit annuel de la Caisse Nationale des retraites (CNR) estimé à 500 milliards de dinars ». Il affirmera également que la moyenne d'âge des bénéficiaires de ce genre de retraite est estimée à 53 ans, soit moins de 7 ans de cotisation à la CNAS. Selon Mourad Zemali, aujourd'hui, le pourcentage des retraités, comparé au nombre de cotisants, est estimé à 1 retraité pour 2,5 cotisants, alors que cette moyenne devrait être de 1 retraité pour 5 cotisants. « Suite à ces statistiques effarantes, les autorités publiques ont décidé de revenir au système normal de la retraite » a-t-il tenu à rappeler.

De son côté, le ministre de la Santé affirmera qu’il veillera avec son collègue, le ministre du Travail, au suivi des travaux effectués par la Commission technique multisectorielle chargée de proposer la liste des métiers présentant une haute pénibilité, la durée minimale passée au sein de ces postes, les minimas de la pension de retraite correspondants, ce qui, selon lui, « démontre l’importance accordée par le gouvernement aux affaires liées au travail en concertation avec les partenaires sociaux ».

Mohamed Mendaci