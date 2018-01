Conjoncture : Les banques, un rôle déterminant

Définie comme étant l’un des enjeux du développement, l'inclusion financière ne peut remplir sa fonction que si elle répond à une finalité d’intégration sociale. Autrement dit, il est primordial que l'offre de la gamme des produits financiers et services bancaires de base soit diversifiée, étudiée et mieux adaptée aux ressources et besoins des clients, mais surtout accessible à une large portion de la population, sans exclusive, et à des avantages attractifs. Bien que régies par une réglementation prudentielle, ce qui est logique, les banques, notamment publiques, sont appelées à s’inscrire dans cette dynamique tout en veillant à leurs intérêts et à leur sécurité. Partant de là, l'inclusion financière induit des défis multiples pour les banques, appelées à se resituer par rapport aux nouvelles orientations économiques du pays. Pour cela, il va falloir que le système bancaire soit en adéquation avec les exigences de gestion en matière de performance, d’innovation, tout en demeurant attentif aux attentes du client et aux besoins du marché. Le ministre des Finances l’a souligné: « Il faut mettre des dispositifs spécifiques afin de capter l’épargne, au maximum.»

M. Abderrahmane Raouya suggère, à ce titre, qu’une part substantielle de l’épargne dormante pourrait être canalisée par les banques, grâce, notamment, à la commercialisation de produits conformes à la Charia, entre autres options, ainsi que par l’émission d’obligations de type participatif. Nouveau paradigme constituant, pour les décideurs, un véritable levier du développement du marché financier, la finance participative est de plus en plus encouragée, de par son rôle d’intégration des populations, non bancarisées, dans la sphère économique réelle. Une démarche censée drainer, par la même occasion, l’importante masse monétaire circulant dans le circuit informel. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, qui a mis en avant cet impératif pour les banques de diversifier leurs ressources, vient d’interpeller ces dernières, afin qu’elles optimisent leur niveau d’épargne et sa canalisation, en dernier ressort, vers les objectifs de financement de l’économie. Aussi, la mobilisation et la collecte des ressources financières internes devront constituer « un impératif permanent» de bancarisation soutenue auprès des acteurs économiques et des ménages, et non une action conjoncturelle, devait insister le gouverneur de la Banque d’Algérie. Dans le contexte actuel, le rôle des banques dans la dynamique de diversification économique est primordial. Une intermédiation qui met le système bancaire devant de nombreux challenges liés justement à sa fonction, au moment où le marché financier n’a pas encore atteint le niveau de diversification qui offre des alternatives de financement autres que la ressource bancaire. Une situation qui fait que le rôle des banques, dans cette phase précise, s’avère capital, au regard de cette nécessité de s’engager davantage dans l’accompagnement de l’économie, à travers la mobilisation de l’épargne publique. Une sollicitation qui a pour préalables, une plus grande efficience des mécanismes de financement, une diversification de l’offre, un comportement davantage engagé vers le client, et, pour résumer, une démarche plus offensive en direction du marché. L’inclusion financière, pour résumer toute une démarche, n’est pas seulement un principe, mais une stratégie entière, dont les rapports avec la stabilité financière et la croissance économique sont évidents.

D. Akila