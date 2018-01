Grand angle : Solidarité attendue

Pour l’Egypte et la Jordanie, pays visités par le vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, dans le cadre d’une tournée dans le Proche-Orient, occasion leur est donnée pour mettre les points sur les «i» s’agissant de leur politique à l’égard des palestiniens. C’est d’autant plus important que depuis la décision du président américain de transférer l’ambassade US de Tel Aviv à El Qods, le dossier connaît des évolutions pour le moins inattendues et qui vont même à l’encontre de la volonté de la communauté internationale favorable à une solution à deux Etats. Mieux cette visite qui intervient également dans le sillage des révélations rapportées par l’ouvrage intitulé «Feu et fureur à l’intérieur de la Maison Blanche de Trump» (Fire and Fury : Inside the Trump White House) et selon lesquelles le président Trump aurait donné son accord pour un plan de partition des territoires palestiniens occupés qui propose l’annexion de la Cisjordanie occupée et la bande de Ghaza à l’Egypte et à la Jordanie devra être saisie par les dirigeants égyptiens et jordaniens pour lever tout soupçon de connivence avec l’administration américaine au détriment de la cause palestinienne. «El Qods est la capitale éternelle de l'Etat de Palestine et n'est pas à vendre pour de l'or ou des milliards», affirment les dirigeants palestiniens qui refusent de céder au chantage de Washington. Cette affirmation est celle que tous les dirigeants du monde arabe doivent rétorquer face à toute velléité d’où qu’elle vienne de nuire aux intérêts de la Palestine et du peuple palestinien. Lors d’une récente réunion, le Conseil central de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a demandé que la direction palestinienne suspend la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que ce dernier reconnaisse l'Etat de Palestine dans les frontières d'avant 1967, c'est-à-dire avant l'occupation des Territoires palestiniens et la prise d’El Qods-Est et a décidé de refuser l'administration Trump pour médiatrice de la paix. Mais pour donner plus de poids à cette première riposte des dirigeants palestiniens, il est attendu de l’ensemble du monde arabe une solidarité agissante. Ses dirigeants sauront-ils se montrer à la hauteur ? La visite du vice président américain en Egypte et en Jordanie sera un test révélateur des intentions futures des uns et des autres.

Nadia K.