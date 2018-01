Détérioration des relations entre Washington et la Palestine : L'UNRWA évoque le gel de l'aide américaine

Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Pierre Krahenbuhl, a affirmé vendredi que le gel de l'aide américaine à son organisation est lié à la grave détérioration des relations entre l'administration américaine de Donald Trump et la direction palestinienne.

M. Krahenbuhl a ouvertement lié le gel annoncé mardi par le département d'Etat à la grave détérioration des relations entre l'administration américaine de Donald Trump et la direction palestinienne. Après une série de camouflets infligés par des décisions américaines, l'Autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas a affirmé que les Etats-Unis s'étaient disqualifiés dans le rôle de médiateurs de l'entreprise de paix, déjà moribonde.

Quand il avait rencontré en novembre les responsables américains à Washington, «le message très fort de soutien et de respect pour le travail de l'UNRWA était très clair», a dit M. Krahenbuhl. «Les questions de neutralité de l'agence, de son fonctionnement et des réformes nécessaires ont toujours fait partie des discussions, avec les Etats-Unis comme avec les autres pays donateurs, sans pour autant que l'aide soit remise en cause», a-t-il dit. «Je suis donc obligé de voir (le gel de l'aide américaine) comme n'étant pas lié à notre performance, mais comme une décision prise dans la discussion ayant eu lieu après la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur El-Qods et sur d'autres sujets», a-t-il ajouté.

M. Trump a annoncé le 6 décembre une décision de considérer El-Qods comme la capitale d'Israël. Cette rupture unilatérale avec des décennies de diplomatie américaine et internationale a provoqué la fureur de la direction palestinienne qui a décidé de geler les contacts avec les officiels américains.

Elle a aussi suscité une vaste réprobation internationale qui s'est exprimée le 21 décembre par une résolution-non contraignante- de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant l'initiative américaine par 128 voix sur les 193 Etats membres. Dans ce contexte, le département d'Etat a annoncé mardi retenir jusqu'à nouvel ordre le versement de 65 millions de dollars à l'UNRWA, sur les 125 M d'une première tranche de contribution volontaire américaine prévue en 2018.

Etablie en 1949, l'UNRWA apporte son aide à une grande partie des plus de cinq millions de Palestiniens enregistrés comme réfugiés dans les Territoires palestiniens, en Jordanie, au Liban ou en Syrie.