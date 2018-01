Parc d’attractions d’Oran : destination préférée des familles d’El Bahia

Le parc d’attractions du quartier d’El Hamri d’Oran reste l’une des destinations préférées des familles oranaises et des jeunes en quête de distractions et de loisirs, notamment en fin de semaine, des vacances scolaires et des différentes fêtes.

Le parc, occupant une surface de 9 hectares, a été réalisé en 1983 et érigé en EPIC placée sous la tutelle de la wilaya d’Oran. Depuis sa création, le parc œuvre à préserver sa place de site le plus fréquenté par les familles, en modernisant ses moyens pour répondre à une demande de plus en plus forte et exigeante. Le site enregistre une moyenne de fréquentation avoisinant le 1,2 million de visiteurs annuellement sans compter un demi-million d’entrées gratuites octroyées aux enfants orphelins et autres avantages offerts au profit des enfants d’autres wilayas visitant Oran durant la période estivale, dans le cadre des caravanes et des échanges interrégions. Le directeur général de cette EPIC, Abderrahmane Belabbès, reconnaît que les challenges peuvent être difficiles à relever car préserver cette place privilégiée n’est pas une mince affaire à cause des facilités accordées par l’Etat au profit des opérateurs privés investissant le créneau des parcs d’attractions et de loisirs.

«Le privé propose des prestations et des services modernes, innovants. Il est par conséquent de notre devoir de nous adapter à cette nouvelle conjoncture en tant qu’opérateur public, en modernisant constamment nos équipements et proposer de nouveaux jeux pour attirer davantage de visiteurs», a déclaré à l’APS M. Belabbès.

Pour être à la page et répondre aux exigences de la concurrence, une enveloppe de 150 millions de dinars a été débloquée pour installer 12 nouveaux jeux qui viendront s’ajouter aux autres attractions et jeux mécaniques diversifiés très appréciés par les enfants et les jeunes. Ces nouveaux jeux seront opérationnels avant la fin du premier semestre de 2018, soit avant le ramadhan et la saison estivale prochaine, période enregistrant un fort taux de fréquentation du site, expliquent les responsables du parc.



La sécurité, un souci majeur



Selon le même responsable, des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des services, notamment sur le plan de la sécurité et de la prévention contre les accidents. Tous nos équipements sont testés et continuellement contrôlés par des agents de l’entreprise nationale de contrôle technique. Nos techniciens, formés dans ce domaine, veillent également au quotidien sur ce volet, a-t-il ajouté.

Des responsables du parc ont rappelé que la maintenance régulière et continue des équipements selon les recommandations techniques des fabricants a permis le maintien en marche d’un grand nombre d’anciens jeux et attractions mis en service en... 1983. Ce souci permanent de préserver la sécurité des visiteurs se reflète d’ailleurs par le nombre très réduit d’accidents survenus au sein du parc.

Aucun accident n’a été enregistré depuis 2010, soit après la chute d’un jeune d’un jeu mécanique, à cause du non-respect des recommandations sécuritaires par le visiteur, rappelle la direction de cette infrastructure de distraction. Dans le cadre de la promotion des investissements dans le domaine des loisirs et du divertissement, l’entreprise du parc d’attractions d’Oran s’est associée avec un partenaire chinois, selon la règle 51/49, pour réaliser un projet de Méga-Land à l’est de la ville d’Oran, à proximité du site du Millénium. Les travaux seront entamés dans les prochaines semaines pour un délai global de réalisation estimé à 48 mois. Le projet sera réalisé en deux parties : la première concerne des espaces de jeux et de loisirs à réaliser en une année, et le second la construction d’un hôtel, d’un centre commercial et des espaces de services. S’étendant sur une surface de 15 hectares, ce projet comprendra également un parking à trois étages d’une capacité d’accueil de 3.000 véhicules.

Selon le directeur général de cette EPIC, ce projet est considéré comme l’une des importantes opérations d’investissement prévues à Oran, une région qui ambitionne de devenir une métropole incontournable du bassin méditerranéen. Il s’agit également de promouvoir l’investissement touristique à Oran ville hôte des Jeux méditerranéens en 2021. (APS)