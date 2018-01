Le Coin du copiste : Le cinéma et l’engagement

Alger abritera à la salle El Mouggar, à partir du 1er décembre, le 8e festival international du film d’Alger consacré entièrement au cinéma engagé. C’est son label. Une marque de fabrique que concocte chaque année Mme Zahira Yahi et Mohamed Bedjaoui.

Le programme est le meilleur qui est proposé aux cinéphiles qui viennent, chaque année à la salle El Mouggar, voir des œuvres inédites consacrées aux causes des peuples en lutte et aux droits de l’homme.

Le festival se propose cette année de tenter une expérience avec le court-métrage fiction en attendant d’ouvrir carrément une section lors des prochaines éditions.

Et comme chaque année, les organisateurs prennent la bonne initiative d’avoir une pensée pour les cinéastes qui nous ont quittés, à l’image de Slobodan Labudovic, Youcef Bouchouchi, Mohamed Bouamari et Mahmoud Zemmouri. Un rappel mérité de ces cinéastes qui ont entretenu la mémoire, qui nous ont fait rêver et qui nous ont fait rire avec leurs œuvres.

L’Algérie ne peut pas rester en marge avec ce qui se fait à travers le monde, et le festival est là pour réhabiliter cette sortie cinéma qui malheureusement n’est plus de mise dans notre pays.

Un festival est un lieu de rencontre, de réflexion et d’expérience des autres pays. L’espace d’une semaine, le spectateur aura le loisir de voir des films venus des quatre coins du monde. La fiction autant que le documentaire sont là pour nous édifier de cette nécessité de ne pas baisser les bras et de lutter pour que partout dans le monde, la justice triomphe.

Le festival organise aussi pour le public avide de connaissance deux tables rondes dont la première est consacrée au moudjahid Frantz Fanon, intitulée «Fanon l’Algérien : «Peaux noires, écrans blancs», et la deuxième «Le traitement de l’Histoire contemporaine dans l’écriture filmique». Une conférence intéressera au premier plan les professionnels avec l’un des plus grands scénaristes au monde, jean Claude Carrière, sur l’écriture du scénario.

Une semaine à suivre et vivre avec le cinéma engagé, d’actualité avec l’évolution du monde.

Abdelkrim Tazaroute