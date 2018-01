Clôture de la 6e édition du festival des musiques du XXe siècle à l’Opéra d’Alger : L’Espagne et l’Italie à l’honneur

La sixième édition du festival des musiques du XXe siècle a pris fin, dans la soirée du vendredi dernier, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh. Cette soirée de clôture a été marquée par deux concerts inouïs animés par le duo Icarus, venu de Séville, en Espagne, et le duo italien de Gênes nommé In Limine Duo.

Organisée sous l’égide du ministère de la culture, cette manifestation d’envergure internationale qui a pris fin en présence de membres des missions diplomatiques accréditées en Algérie des pays participants à l'évènement, a regroupé des musiciens du réseau des Ecoles supérieures de musique de la Méditerranée. Initié par l’ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantès d’Alger et la fondation Echanges culturels en Méditerranée (Ecume), le festival vise à favoriser les échanges musicaux, autour d'une thématique annuelle, entre les musiciens du réseau des écoles supérieures de musique de la Méditerranée, créé en 1987 une série de concerts qui restituent la musique contemporaine du XXe siècle, permettant ainsi de rappeler le génie créatif des grands compositeurs issus des pays du bassin méditerranéen.

L’objectif de la manifestation, a-t-on appris des responsables de la fondation Ecume, «est de faire découvrir, promouvoir, échanger des patrimoines musicaux autour d’une thématique commune». Le programme artistique met, en outre, en avant des extraits d’œuvres de compositeurs, tels que Jan Novak, Claude Debussy ou Federico Mompou. Rendez-vous réunissant ainsi des ensembles composés de musiciens et artistes «issus des institutions musicales, membres du Réseau des Ecoles supérieures», rapprochant des écoles d’Alger, Marseille, Séville et Gênes. Ainsi le public algérois a été sous le charme lors de cette soirée qui a été animée dans sa première partie par le duo espagnol, venu de Séville, une ville du Sud de l’Espagne, Alfonso Padilla López au saxophone, soliste international et professeur au Conservatoire supérieur de musique «Manuel Castillo», et Alberto Plaza Fernández guitare. Au programme, Jaques Ibert (Entracte), Ramón Humet (A night piece), Patrick Roux (Soledad), José Maria Sanchéz (Verdú Mizu no oto), Maurice Ravel (pièce en forme de habanera) et Manuel de Falla Danse de «La vida Breve».

Des artistes issus des institutions musicales, membres du Réseau des écoles supérieures de musique de la Méditerranée, des musiciens d’Alger, Marseille, Séville et Gênes se sont reretrouvé à Alger et interprété des œuvres de compositeurs et poètes connus ou à découvrir lors à cette soirée de clôture de la 6e édition du festival de musiques du XXe siècle.



Un voyage dans la modernité de la musique ancienne



Longtemps applaudi par le public, le duo espagnol, «ravi de se produire à Alger», s'est fait succédé par «In Limine», un autre duo, italien celui-là, composé par la cantatrice Vera Marenco et la pianiste Valentina Messa qui, à leur tour, ont embarqué l'assistance dans une belle croisière, à travers un répertoire pour piano et voix, fait d'une vingtaine de pièces — de courtes durées— où la beauté des airs s'est alliée à la force du verbe, dans une fusion des genres qui a permis d'apprécier la créativité des compositeurs et des poètes italiens, espagnols et français.

Réparties en cinq thématiques, les pièces proposées ont restitué les musiques et poésies, respectivement, des Italiens Michel Trenti avec Alessandra Capocaccia, des Espagnoles Frederico Mompou avec Juan Ramon Jiménez et des Français Francis Poulenc et Maurice Ravel avec Paul Eluard et Charles d'Orléans.

La rigueur académique étant de mise, la soprano italienne, à la voix suave, dotée d'une tessiture large, et sa pianiste virtuose ont brillé de technique et de dextérité dans l'interprétation des pièces «Oltre l'Attesa», Dos Canciones», «Tel jour, telle nuit», «Priez pour la paix», avant de clore dans le plaisir des sens avec cinq mélodies grecques, que le public a hautement appréciées, manifestant aux artistes son approbation.

Le spectacle proposé par les deux musiciennes était un pur voyage dans le temps et vers une musique classique patrimoniale. Un voyage étalé sur 80 mn de spectacle et qui, à chaque étape, touche différents coins de la ville. Un voyage dans la modernité de la musique ancienne…

Il y a lieu de rappeler que la première soirée de cette nouvelle édition a vu la montée sur scène, jeudi dernier, du duo Parenthèses, réunissant la pianiste Kheira Mokrane, issue de l’Ecole supérieure de piano de Budapest et professeur à l’Institut national de musique d’Alger, et le flûtiste de l’Orchestre symphonique national (OSN) Djamel Ghazi. Leur représentation, intitulée «Chemin de Travers», était axée sur des extraits de compositions de Gabriel Fauré, Albert Roussel ou Henri Classens. Cette représentation a été suivie par la participation du «Trio Anton». Ses membres, la violoniste Sophie Baduel, le violoncelliste François Baduel et la pianiste Christine Marchais Sieffert, tous enseignants et professeurs auprès de conservatoires régionaux français, ont offert au public algérois une représentation axée sur le travail des compositeurs Antonin Dvorak et Claude Debussy.

Sihem Oubraham

Ils ont déclaré à El Moudjahid…



Alfonso Padilla López (soliste international et Pr. au Conservatoire supérieur)

« Ravis de représenter notre musique… la musique espagnole »



« C’est ma troisième participation au festival de musique du XXe siècle. Nous sommes honorés d’avoir participé à cette nouvelle édition qui est organisée à l’Opéra d’Alger. Nous étions ravis d’avoir eu cette opportunité de représenter notre musique… la musique espagnole. Nous interprétons la musique du XXe et de la fin du XXIe siècle. »



Vera Marenco (chanteuse, spécialiste des répertoires anciens)

« Je trouve un climat de volonté de partage culturel »



« Je suis déjà venue en Algérie il y a déjà douze ans. Aujourd’hui, j’y reviens… je la trouve très belle. Je la découvre sur un autre angle ; je trouve un climat de volonté de partage culturel. Je suis très contente d’avoir participé à ce festival. Nous avons choisi des morceaux du répertoire français du XXe siècle que nous aimons beaucoup. »

Propos recueillis par S. O.