Dans la LUCARNE : Le Tas n’est pas une caisse de résonnance

Nombreux sont ceux qui continuent à croire qu’il suffit de saisir le TAS (Tribunal arbitral sportif de Lausanne – Suisse), pour qu’on arrive à avoir gain de cause dans son affaire l’opposant à une autre partie. Là aussi, l’autre partie peut aussi penser la même chose. Tout ce qu’il y a dans l’affaire demeure le fait que vous ayez raison ou pas rien n’est assuré à l’avance. Lorsqu’on décide en fin du compte de saisir cette «autorité judiciaire», dont les décisions sont sans recours, on doit être sûr de son entreprise. Elle est définitive et surtout applicable sur votre propre personne. Et là, vous serez alors «désarmé» devant Dieu et les hommes. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas se jeter corps et âme dans une chose lorsque vous n’avez pas l’assurance de l’emporter. Tout le monde sait que les erreurs d’arbitrage sont légions en football. Malheureusement, il faut être certain que les erreurs sont soit intentionnelles, soit de simples fautes liées au fait du jeu. Néanmoins, le cas de l’arbitre ghanéen, Lamptey, se passe de tout commentaire. Cet arbitre a fait une erreur monumentale en faussant le résultat d’un match (Afrique du Sud-Sénégal). La FIFA, après enquête, était convaincue, preuves à l’appui, que l’arbitre en question avait agi sciemment pour avantager une équipe contre une autre. Mieux encore, il est aussi impliqué dans un «trafic» de «matches truqués». C’est pour cette raison que la FIFA avait fait rejouer ce match comptant pour les éliminatoires du Mondial russe, tout en suspendant Lamptey à vie. Une issue qui avait fait plaisir à tout le monde, tout en s’arrogeant une plus grande crédibilité. Elle a ainsi rétabli le Sénégal dans ses droits, puisqu’en faisant rejouer le match, ce sont le Sénégalais qui ont eu gain de cause. Ce qui est bien, et il s’agit d’une première, l’arbitre a été désavoué en se faisant sanctionner d’une manière exemplaire. C'est-à-dire qu’il a été enlevé définitivement du circuit afin qu’il ne refasse plus la même chose sur les terrains, aussi bien lors des compétitions continentales que mondiales. Il a été tout simplement radié à vie. Voilà qui va donner à réfléchir aux arbitres véreux qui avaient tendance à tremper dans les combines, les matches arrangés et même «truqués». Toute honte bue, l’arbitre ghanéen, Lamptey, dont notre équipe nationale de football a eu affaire à lui, a voulu introduire un recours auprès du TAS comme quoi il a été, peut-être, victime d’une «machination» ou tout simplement d’un traquenard. Finalement, il avait introduit un recours en bonne et due forme, tout en souhaitant qu’il soit réhabilité. Il était peut-être heureux d’avoir fait ce geste. Il a pensé qu’il suffit d’introduire un recours pour que tout aille dans le sens qu’il aurait souhaité. Finalement, c’est faux ! Ce ne sont que des élucubrations qui n’engagent que leur auteur, puisque le TAS avait statué sur le recours en confirmant la première décision. C'est-à-dire que la suspension à vie du ghanéen Lamptey a été confirmée mettant une «barrière définitive» à l’éventualité d’un retour de cet arbitre qui a fait de la «partialité» son «business». C’est ce qui l’a «emporté» en dernier ressort. Ce n’est que justice ! Aujourd’hui, il y a encore des gens qui estiment, à tort ou à raison, que le fait de recourir au TAS, leur donnera automatiquement gain de cause. C’est archi-faux ! Si vous n’avez pas un «dossier en béton», comme on dit, vous pouvez être sûr que votre cause ne sera pas entendue. C’est même le contraire qui risque de se produire. C’est pour cela qu’avant de saisir le TAS, il faut être sûr et certain de votre démarche afin de ne pas connaître un autre pamphlet. Ce qui serait dans un tel cas de figure des plus avilissants !

Hamid Gharbi