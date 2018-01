Congo - Algérie 31-33 : les Verts se rebiffent

La sélection algérienne de handball a remporté une logique victoire devant son homologue congolaise 33-31 (mi-temps : 19-14), vendredi à Libreville, pour le compte de la 3e journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations 2018 (CAN-2018).

Battus la veille à la surprise générale par le Gabon, pays organisateur (26-25), les Verts se sont bien ressaisis en dominant les Congolais qui n’ont pas pesé lourd, le score ayant pu être plus corsé en faveur de l’équipe nationale. Excepté le premier quart d’heure qui avait connu une domination des Diables rouges du Congo, le reste de la partie était en faveur des coéquipiers de Messaoud Berkous, élu pour la deuxième fois du tournoi meilleur joueur du match, grâce, notamment, à ses huit réalisations. La rencontre face au Congo a été l’occasion pour l’entraîneur Sofiane Haïouani de faire tourner au maximum son équipe, en prévision du choc de dimanche contre la Tunisie pour le compte de la 4e et dernière journée de la phase de poules. Le match a basculé à la 16e minute, quand le staff technique algérien a demandé un temps mort alors que les Congolais menaient 9-6 au score. C’est à ce moment-là que les Algériens ont entamé leur remontée au score, aidés en cela par la grande prestation du gardien Khalifa Ghedbane, auteur de plusieurs arrêts décisifs. En deuxième période, le match a complètement basculé du côté algérien après l’exclusion définitive pour un geste brutal du capitaine congolais Costodes Taty qui a déstabilisé son équipe. Les Verts ont réussi à avoir jusqu’à huit buts d’avance (25-17 à la 39e minute), avant de baisser la garde pour laisser les hommes de Roussel Samba revenir à 33-31 à la fin du match. Le Sept algérien, à l'instar des autres équipes participantes au tournoi, bénéficiera samedi d'une journée de repos, une occasion pour recharger les batteries avant le chaud derby maghrébin face à la Tunisie dimanche (17h) qui aurait pu être une «finale» pour la première place de la poule, n’était la défaite inattendue face au Gabon qui pourrait être lourde de conséquences pour le classement final de l’équipe nationale.

Déclarations

Sofiane Haïouani,

entraîneur d’Algérie :



«Nous étions dans l’obligation de réagir après la défaite face au Gabon. Nous progressons match après match. Nous avons affronté une bonne équipe du Congo dont les joueurs étaient frais physiquement, mais l’organisation leur a fait défaut, il y a aussi les valeurs intrinsèques de chaque équipe qui ont fait la différence. Je devais faire tourner mon équipe au maximum. Je crois que contre le Gabon et tactiquement parlant, on n’a pas perdu, au contraire la défaite a rendu les joueurs plus solidaires. Je suis ici pour la reconstruction de cette équipe en prévision de la CAN-2020, qualificative aux jeux Olympiques. On m’a laissé un héritage extraordinaire avec notamment de très bons joueurs.»



Messaoud Berkous, meilleur joueur

du match :



«Nous avions un peu de pression après la défaite contre le Gabon. On visait la première place mais je crois qu’elle s’est évaporée, maintenant terminer deuxième ou troisième c’est la même chose. On va se reposer samedi pour préparer le match de la Tunisie et surtout les quarts de finale. Contre le Gabon, on a tout donné, nous sommes même revenus à un point d’écart en seconde période, mais l’arbitrage n’était pas à la hauteur.»



Adel Bousmal,

gardien de but :

«La rencontre n’a pas été facile, ce sont les joueurs qui se sont facilité la tâche. Nous étions très concentrés après la défaite de jeudi. Les joueurs ont bien appliqué les consignes des entraîneurs et le grand écart qu’on avait au score nous a permis de faire tourner l’effectif. L’important est la victoire. Nous allons tout donner pour tenter de battre la Tunisie, la défaite du Gabon ne nous condamne pas. J’avais peur des séquelles que pourrait laisser cette défaite, heureusement ça n’a pas été le cas.»



Costodes Taty,

capitaine du Congo :

«Nous avions beaucoup de pression avant le match, nous étions motivés pour bien entamer la rencontre, mais à la 15e minute, nous étions déjà fatigués et le staff technique était obligé de mettre la deuxième équipe sur le terrain. L’Algérie était plus forte que nous. Nous n’avons pas raté des occasions, c’est le gardien algérien qui a été très bon. Nous avons une mission très difficile, mais pas impossible pour nous qualifier, il nous reste deux matchs contre la Tunisie et le Cameroun. Mon expulsion a déstabilisé l’équipe, mais je crois qu’elle était exagérée.»