Espagne : Le Barça a versé 200 Millions d'euros pour recruter le Brésilien Neymar en 2013

Le FC Barcelone a versé plus de 200 millions d'euros bruts pour le recrutement du Brésilien Neymar, en additionnant ses salaires de joueur et les «innombrables clauses occultes du transfert», a rapporté le journal El Mundo, se basant sur des documents remis par les autorités brésiliennes à la justice espagnole auxquels il aurait eu accès. Le ministère public avait incorporé ces informations à l'instruction judiciaire ouverte en Espagne contre Neymar pour de présumées irrégularités au moment de son recrutement en 2013. L'affaire avait été portée en justice par le groupe brésilien DIS qui détenait auparavant une partie des droits du joueur et considérait avoir été lésé dans l'opération. Le juge chargé du dossier doit encore fixer la date du procès et décider s'il accepte comme preuves ces documents, arrivés après la clôture de la phase d'instruction, selon les sources judiciaires. Ces documents, remis aux autorités brésiliennes, selon El Mundo, par «le bras droit historique du père du footballeur, Eduardo Musa» divisent en deux grands blocs l'accord auquel étaient parvenus le Barça et l'entourage de Neymar pour son transfert. D'une part figurait «le coût salarial du footballeur, qui s'est élevé à 71 millions bruts sur cinq ans» et d'autre part «de nombreux contrats fictifs souscrits pour conclure l'opération et atteignant les 134 millions», affirme El Mundo. Le Barça avait officiellement chiffré le transfert du joueur à 57,1 millions d'euros, mais selon la justice espagnole il aurait au moins coûté 83,3 millions. Le groupe brésilien DIS, qui avait reçu 6,8 millions d'euros sur les 17,1 versés au club brésilien Santos, avait estimé que Neymar et le Barça lui avaient délibérément caché le montant réel pour lui reverser moins d'argent.