Taekwondo/Mondiaux-2018 (juniors) : Plus de 1.500 participants attendus en avril prochain à Hammamet

Les Championnats du monde juniors de taekwondo et le Tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, prévus à Hammamet (Tunisie) du 4 au 12 avril prochain, réuniront plus de 1.500 participants représentant une centaine de pays, a annoncé le président de la Fédération tunisienne de taekwondo, Ahmed Gaaloul, jeudi à Tunis, lors d'une conférence de presse.

Gaaloul a indiqué que le secrétaire général-adjoint et le directeur général de la Fédération internationale de taekwondo ont été satisfaits des installations sportives et des lieux d'hébergement des sportifs, lors de leur dernière visite effectuée à Hammamet pour inspecter les derniers préparatifs engagés par la Tunisie pour l'organisation de cet évènement sportif. Le président de la FT taekwondo a ajouté qu'en plus des Mondiaux juniors et du Tournoi de qualification aux JOJ-2018 prévus à Buenos Aires, la ville de Hammamet abritera les travaux de l'Assemblée générale de la fédération internationale de la discipline. Il a souligné qu'en coordination avec toutes les parties concernées, un programme d'activités culturelle, économique et de jeunesse sera organisé en marge de cet évènement sportif. Le secrétaire général-adjoint de la fédération internationale de taekwondo a mis l'accent sur l'importance de ce tournoi qui pourra contribuer à l'augmentation du nombre des pratiquants de ce sport.