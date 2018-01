Réunion du Comité exécutif de l’ACNOA : M. Berraf présidera les travaux à Abuja

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA) et président par intérim de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf, dirigera la réunion du Comité exécutif de l’instance continentale, prévue à partir d’aujuourd’hui 20 au 22 janvier à Abuja (Nigeria), a appris l'APS auprès de l'instance olympique algérienne. Le président du COA se réunira dans ce cadre avec la commission de réorganisation de l’ACNOA, présidée par le Sud-africain Sam Ramsamy, membre du Comité international olympique (CIO). Cette commission est composée également de Hassen Mustapha, président de la Fédération internationale de handball (IHF) et Lydia Nsekera, présidente de la commission femme et sport au CIO. Une rencontre est aussi prévue avec la commission des athlètes africains, souligne la même source. Lors de cette réunion, il sera question de discuter du budget, du plan d’action, des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) à Alger ainsi que de la stratégie à adopter pour les JO-2020 de Tokyo.