Réunion demain à Alger des MAE du "Dialogue 5+5" : Plusieurs questions régionales et internationales seront évoquées

La 14e réunion des ministres des Affaires étrangères de la Méditerranée occidentale dans le cadre du Dialogue 5+5 se tiendra demain au Centre international des conférences, Abdelatif Rahal, à Alger. Les travaux de cette réunion, qui sera co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue français Jean-Yves Le Drian, porteront sur les questions de développement socio-économique et le renforcement de la coopération en matière de sécurité face aux crises régionales, notamment en Libye et au Sahel.

La 13e réunion, rappelle-t-on, s'est tenue le 28 octobre 2016 à Marseille et avait pour ordre du jour plusieurs questions régionales et internationales telles que la situation en Libye, en Syrie et en Irak, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, le développement et la coopération, l'éducation, l'emploi et la jeunesse, les défis climatiques. A l'issue de cette réunion, l'Algérie a pris la coprésidence avec la France.

Le Dialogue 5+5, qui regroupe les pays de la Méditerranée occidentale, est le plus ancien cadre de rencontre entre pays du bassin méditerranéen. Ce cadre informel a été instauré en 1990 à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères, tenue à Rome, avec l'objectif d'engager un processus de coopération régionale en Méditerranée occidentale. Il a été interrompu pendant plusieurs années, mais relancé en 2001. Le Dialogue 5+5 regroupe les cinq pays de l'Union du Maghreb arabe (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye et Mauritanie) pour la rive Sud de la Méditerranée et l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal ainsi que Malte pour la rive Nord.

Par ailleurs, le Parlement algérien avec ses deux chambres organise aujourd’hui à Alger, en collaboration et coordination avec l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, la 7e réunion de haut niveau des Parlements du groupe de dialogue 5+5, de l'ouest de la méditerranée, a indiqué jeudi, le Conseil de la nation dans un communiqué. La rencontre, qui aura lieu au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif-Rehal, aura pour thème "L'ouest de la Méditerranée : Consolidation du développement socio-économique global, partagé et durable, pour relever les défis communs à la région", a-t-on ajouté même source.